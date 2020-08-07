Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BC nega nota de R$ 200 com vira-lata caramelo mas estuda ação com animal
Após petição

BC nega nota de R$ 200 com vira-lata caramelo mas estuda ação com animal

Instituição confirmou que lobo-guará será o animal retratado na nova cédula; petição pedindo mudança já possui mais de 70 mil assinaturas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:11

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:11

meme de 200 reais com imagem de Zeca Pagodinho
Logo após o anúncio do lançamento, diversos usuários compartilharam montagens com o vira-lata na nota Crédito: Reprodução da internet
Começou com um meme, mas a homenagem ao animal de estimação mais querido do Brasil pode se tornar uma realidade, de certa forma. O Banco Central confirmou ao Estadão que está avaliando uma ação envolvendo o famoso vira-lata caramelo, mas que não pretende substituir o lobo-guará pelo cachorro na nova cédula de R$ 200.
Uma petição pedindo a troca foi criada pelo deputado federal Fred Costa (Patriota-MG) e já possui mais de 70 mil assinaturas. "Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileiras, porém o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros e, além disso, é presente em todas as regiões do país", diz o texto do abaixo-assinado.
"A inclusão do vira-lata caramelo na cédula é incentivo não só para a adoção, mas também para o controle da espécie", continua o texto ao justificar a mudança. No Instagram, o deputado ressaltou que a cédula seria uma forma de lembrar da "importância de respeitá-los, da adoção e contra os maus-tratos"
Em resposta ao Estadão, a assessoria do Banco Central confirmou a informação de que está estudando "alguma ação" envolvendo o vira-lata caramelo, mas não deu mais detalhes. Já o lobo-guará seguirá como "elemento ilustrativo" da nova nota.
Logo após o anúncio do lançamento da cédula de R$ 200, que deve começar a circular em agosto, diversos usuários compartilharam montagens com o vira-lata na nota.

Veja Também

Após anúncio do BC, nota "criativa" de R$ 200 começa a circular

Banco Central escolhe cinza como a cor da nota de R$ 200

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados