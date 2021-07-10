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Alegou legítima defesa

Idoso é detido após matar homem dentro de casa em Sooretama

O homem de 72 anos disse à PM que a vítima havia tentado forçar relações sexuais com ele, que usou uma faca para se defender. Ele foi levado à Delegacia regional de Linhares

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:21
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar esteve no local Crédito: Carlos Alberto Silva
Um idoso de 72 anos foi detido na manhã deste sábado (10) após matar um homem dentro de sua própria casa no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O senhor disse à polícia que agiu em legítima defesa.
Segundo a Polícia Militar, um popular acionou os militares depois do idoso confessar que havia matado uma pessoa. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem morto a facadas. O senhor alegou que o homem havia tentado forçar relações sexuais com ele, e o idoso usou uma faca para se defender.
"O acusado, relatou que a vítima teria entrado na sua casa, o obrigando a manter relações sexuais. Mesmo dizendo não, o homem teria tentado fazer sexo a força com ele, momento em que se apossou de uma faca e desferiu os golpes", informou a PM em nota.
Ainda de acordo com a PM, o idoso não ofereceu resistência e permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Ele foi levado para a Delegacia regional de Linhares
Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o conduzido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte".

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