Covid-19: cidades abrem novo agendamento para vacinação nesta segunda (16)

Cariacica, Serra e Guarapari abrem novas vagas para agendamento de vacina contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 3.000 vagas por meio do Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será de terça (17) a quinta-feira (19) no Manaaim Vitória.

VITÓRIA ABRE VAGAS PARA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta segunda-feira (16), a partir das 14h, agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 1 de junho.

A vacinação será nesta quarta (18) e quinta (19) na Igreja Batista, em Jardim da Penha. É importante lembrar que no momento da aplicação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de vacinação.

Ainda nesta segunda-feira (16), a Semus abre 4.590 vagas para aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca, para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 9 de junho.

O agendamento é feito no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.

A vacinação ocorrerá nesta quarta (18) e quinta (19) no ginásio da Faculdade Salesiano, no Centro de Celebração de Jardim Camburi, e na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h). Já na sexta (20), será na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h).

CARIACICA

Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abre novo agendamento de primeiras e segundas doses através do site Vacina e Confia . É possível marcar a vacinação a partir das 14 horas desta segunda (16). As vagas são destinadas aos seguintes públicos:

PRIMEIRA DOSE

Pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades;

Gestantes e puérperas (Pfizer).

SEGUNDA DOSE

AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até dia 9 de junho ;

para quem tomou a primeira dose até dia ; Pfizer para aqueles tomaram a primeira dose até dia 2 de junho ;

para aqueles tomaram a primeira dose até dia ; CoronaVac para os tomaram a primeira dose até dia 21 de julho.

SERRA

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abre novas vagas para agendamento a partir desta segunda (16), através do site da Prefeitura da Serra . Vale destacar que serão dois tipos de agendamentos: às 18h, as vagas são destinadas ao combate contra a Covid-19, e às 20h, vacinas contra o vírus da Influenza.

Essa é uma nova estratégia adotada pela equipe de imunização do município, que deve contribuir ainda mais com o avanço na cobertura vacinal da população local.

GUARAPARI

A Prefeitura da Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre nesta segunda (16) novo agendamento para pessoas acima de 24 anos que irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A marcação pode ser feita a partir das 16h30.

São, ao todo, 1.500 vagas, e a vacinação acorre nesta terça-feira (17).