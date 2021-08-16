Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Covid-19: cidades abrem novo agendamento para vacinação nesta segunda (16)

Vitória, Cariacica, Serra e Guarapari disponibilizam novas vagas para agendamento de vacinação nesta segunda. Vagas para a vacina da Influenza também são oferecidas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:53

Publicado em 

16 ago 2021 às 09:53
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Cariacica, Serra e Guarapari abrem novas vagas para agendamento de vacina contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
Quatro municípios da Grande Vitória abrem novas vagas para vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (16).VitóriaCariacicaSerra e Guarapari oferecem vacinas para diferentes públicos. 
Em Vitória, pela primeira vez será aberto agendamento para vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. As vagas serão abertas nesta segunda-feira (16), às 16 horas. 
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 3.000 vagas por meio do Agendamento Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação será de terça (17) a quinta-feira (19) no Manaaim Vitória.

VITÓRIA ABRE VAGAS PARA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta segunda-feira (16), a partir das 14h, agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 1 de junho
A vacinação será nesta quarta (18) e quinta (19) na Igreja Batista, em Jardim da Penha. É importante lembrar que no momento da aplicação deve ser apresentado documento com foto e comprovante de vacinação.
Ainda nesta segunda-feira (16), a Semus abre 4.590 vagas para aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca, para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 9 de junho
O agendamento é feito no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação ocorrerá nesta quarta (18) e quinta (19) no ginásio da Faculdade Salesiano, no Centro de Celebração de Jardim Camburi, e na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h). Já na sexta (20), será na unidade de Saúde Vitória (13h às 20h).

CARIACICA

Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abre novo agendamento de primeiras e segundas doses através do site Vacina e Confia. É possível marcar a vacinação a partir das 14 horas desta segunda (16). As vagas são destinadas aos seguintes públicos:

PRIMEIRA DOSE

  • Pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades;
  • Gestantes e puérperas (Pfizer).

SEGUNDA DOSE

  • AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até dia 9 de junho;
  • Pfizer para aqueles tomaram a primeira dose até dia 2 de junho;
  • CoronaVac para os tomaram a primeira dose até dia 21 de julho.

SERRA

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abre novas vagas para agendamento a partir desta segunda (16), através do site da Prefeitura da Serra. Vale destacar que serão dois tipos de agendamentos:  às 18h, as vagas são destinadas ao combate contra a Covid-19, e às 20h, vacinas contra o vírus da Influenza.
Essa é uma nova estratégia adotada pela equipe de imunização do município, que deve contribuir ainda mais com o avanço na cobertura vacinal da população local.

GUARAPARI

A Prefeitura da Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre nesta segunda (16) novo agendamento para pessoas acima de 24 anos que irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A marcação pode ser feita a partir das 16h30.
São, ao todo, 1.500 vagas, e a vacinação acorre nesta terça-feira (17).
Para realizar o agendamento é importante acessar o site da prefeitura e se cadastrar. Vale lembrar que é necessário levar o comprovante de agendamento impresso, CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência - em nome do vacinado ou do responsável.

Veja Também

Sooretama anuncia vacinação para público acima de 18 anos

Veja o que se sabe sobre a 3ª dose e sobre perda de eficácia de vacinas

Mortes por covid-19 de pessoas vacinadas são raras, diz especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados