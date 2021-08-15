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Números da pandemia

Covid: ES registra quatro mortes e 538 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, 12.074 pessoas morreram entre as mais de 551 mil  infectadas pelo coronavírus, segundo dados do Painel Covid-19

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2021 às 17:08
coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.074 mortes decorrentes da Covid-19 e 551.458 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 538 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados coletados neste domingo (15) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.473. Na sequência, aparece Vila Velha (68.445), seguida por Vitória (59.431) e Cariacica (42.169). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.798), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.270 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.453. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.215 contaminações.
Até este domingo, mais de 1,86 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 529.029, com um acréscimo de 357 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.331.869 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 916.724 também já receberam a segunda dose. Outras 113.782 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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