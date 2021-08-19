Homem mata casal por acreditar que eles transmitiram Covid para familiares

Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido porque o suspeito decidiu se vingar após a morte do pai e do irmão por Covid-19. Crédito: Freepik

A contaminação por coronavírus terminou com duas pessoas mortas e uma ferida em Itumbiara, município no sul de Goiás. Um homem não identificado assassinou Flanklaber Silva e Silva e Marília Silva e Silva na manhã desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido porque o suspeito decidiu se vingar após a morte do pai e do irmão por Covid-19. Ele acreditava que as vítimas haviam transmitido a doença para sua família.

"A partir desse momento, esse rapaz ficou indignado e passou a atacar a outra família, alegando que ela foi a razão da morte dos parentes e que ele se vingaria", afirma Felipe Sala, delegado do grupo de investigação de homicídio de Itumbiara.

Sala diz que a motivação do crime gerou surpresa. "Num primeiro momento, a gente não acreditou que a motivação pudesse ser essa. Mas, conforme a gente foi colhendo os depoimentos das testemunhas, a outra família já vinha os ameaçando. A motivação foi de fato essa", diz o delegado.

O crime aconteceu por volta das 10h desta terça, quando o casal trabalhava em uma oficina mecânica na cidade. O suspeito chegou ao galpão e começou a efetuar disparos. Foram encontradas no local do crime ao menos 19 cápsulas deflagradas.