Homem mata casal por acreditar que eles transmitiram Covid para familiares

A contaminação por coronavírus terminou com duas pessoas mortas e uma ferida em Itumbiara, município no sul de Goiás. Um homem não identificado assassinou Flanklaber Silva e Silva e Marília Silva e Silva na manhã desta terça-feira (17).
Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido porque o suspeito decidiu se vingar após a morte do pai e do irmão por Covid-19. Ele acreditava que as vítimas haviam transmitido a doença para sua família.
"A partir desse momento, esse rapaz ficou indignado e passou a atacar a outra família, alegando que ela foi a razão da morte dos parentes e que ele se vingaria", afirma Felipe Sala, delegado do grupo de investigação de homicídio de Itumbiara.
Sala diz que a motivação do crime gerou surpresa. "Num primeiro momento, a gente não acreditou que a motivação pudesse ser essa. Mas, conforme a gente foi colhendo os depoimentos das testemunhas, a outra família já vinha os ameaçando. A motivação foi de fato essa", diz o delegado.
O crime aconteceu por volta das 10h desta terça, quando o casal trabalhava em uma oficina mecânica na cidade. O suspeito chegou ao galpão e começou a efetuar disparos. Foram encontradas no local do crime ao menos 19 cápsulas deflagradas.
Durante os disparos, um jovem de 21 anos acabou levando um tiro na perna. Ele foi internado e seu estado de saúde é estável. O suspeito, porém, segue foragido. "Ele premeditou tudo perfeitamente. Após os disparos, pegou a estrada rumo a um local incerto", afirma Sala.