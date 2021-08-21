Duas pessoas morrem afogadas em praias da Grande Vitória

Demandada, a coordenação do Samu informou que foi chamada às 12h27, para o atendimento. Após avaliação do médico regulador, considerando a gravidade do chamado, foi empenhado recurso tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) que prosseguiu ao local onde foi constatado o óbito.

De acordo com os guarda-vidas que socorreram a vítima, o homem era de Minas Gerais e aparentava ter entre 35 e 40 anos de idade. "Como o local em que ele estava não era fundo, a água estava batendo na altura do peito, a gente acredita que ele possa ter sofrido um mal súbito", disse o guarda-vidas Vinícius Corrêa.