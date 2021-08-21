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Perigo no mar

Duas pessoas morrem afogadas em praias da Grande Vitória

As ocorrências foram registradas  na tarde deste sábado (21) na Praia de Setiba, localizada no município de Guarapari, e na Praia de Castelândia, em Jacaraípe, na Serra

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:45

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

21 ago 2021 às 18:45
Imagens aéreas da Praia de Capuba em Jacaraípe, Serra.
Um dos afogamentos ocorreu no balneário de Jacaraípe, na Serra, na tarde deste sábado (21) Crédito: Luciney Araújo
Duas pessoas morreram afogadas durante este sábado (21) em praias do Espírito Santo. Na primeira ocorrência, um homem morreu após se afogar na Praia de Setiba, localizada no município de Guarapari, no litoral Sul do Estado. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Guarapari, a vítima, que não teve o nome divulgado,  foi socorrida pela unidade avançada do Samu e encaminhada para UPA do município, mas já em óbito.
Demandada, a coordenação do Samu informou que foi chamada às  12h27, para o atendimento. Após avaliação do médico regulador, considerando a gravidade do chamado, foi empenhado recurso tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) que prosseguiu ao local onde foi constatado o óbito.
De acordo com os guarda-vidas que socorreram a vítima, o homem era de Minas Gerais e aparentava ter entre 35 e 40 anos de idade. "Como o local em que ele estava não era fundo, a água estava batendo na altura do peito, a gente acredita que ele possa ter sofrido um mal súbito", disse o guarda-vidas Vinícius Corrêa.

SERRA

Logo depois, por volta das 15h, outra ocorrência de afogamento foi registrada, desta vez na Praia de Castelândia, localizada em Jacaraípe, no município da Serra.  Segundo a TV Gazeta, um guarda-vidas, que estava de folga e que passava pelo calçadão no momento, ainda tentou ajudar, mas a vítima morreu na areia. À TV Gazeta, a Prefeitura da Serra informou que, no momento, os guarda-vidas estavam fazendo um patrulhamento em Bicanga e que há pouco tempo instalou placas no local alertando sobre os perigos da praia. Demandado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não atendeu a ocorrência e que a vítima foi socorrida por populares. A reportagem de A Gazeta também demandou o Samu sobre o segundo afogamento, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. 

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