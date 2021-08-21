Duas pessoas morrem afogadas em praias da Grande Vitória

Duas pessoas morreram afogadas durante este sábado (21) em praias do Espírito Santo. Na primeira ocorrência, um homem morreu após se afogar na Praia de Setiba, localizada no município de Guarapari, no litoral Sul do Estado. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Guarapari, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pela unidade avançada do Samu e encaminhada para UPA do município, mas já em óbito.
Demandada, a coordenação do Samu informou que foi chamada às 12h27, para o atendimento. Após avaliação do médico regulador, considerando a gravidade do chamado, foi empenhado recurso tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) que prosseguiu ao local onde foi constatado o óbito.
De acordo com os guarda-vidas que socorreram a vítima, o homem era de Minas Gerais e aparentava ter entre 35 e 40 anos de idade. "Como o local em que ele estava não era fundo, a água estava batendo na altura do peito, a gente acredita que ele possa ter sofrido um mal súbito", disse o guarda-vidas Vinícius Corrêa.
SERRA
Logo depois, por volta das 15h, outra ocorrência de afogamento foi registrada, desta vez na Praia de Castelândia, localizada em Jacaraípe, no município da Serra. Segundo a TV Gazeta, um guarda-vidas, que estava de folga e que passava pelo calçadão no momento, ainda tentou ajudar, mas a vítima morreu na areia. À TV Gazeta, a Prefeitura da Serra informou que, no momento, os guarda-vidas estavam fazendo um patrulhamento em Bicanga e que há pouco tempo instalou placas no local alertando sobre os perigos da praia. Demandado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não atendeu a ocorrência e que a vítima foi socorrida por populares. A reportagem de A Gazeta também demandou o Samu sobre o segundo afogamento, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.