Homem morre afogado ao tentar atravessar lagoa nadando em Colatina

Um homem morreu afogado em uma lagoa de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava pescando com um amigo quando tentou atravessar a lagoa nadando e começou a se afogar, não sendo mais visto.
A ocorrência foi registrada na localidade de Itapina, no interior do município. Uma equipe dos Bombeiros foi ao local à tarde, mas não encontrou a vítima. Durante a noite, mergulhadores de Vitória chegaram para reforçar as buscas e encontraram o corpo da vítima por volta de 19h25.