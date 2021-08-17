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Estava pescando

Homem morre afogado ao tentar atravessar lagoa nadando em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava pescando na tarde desta terça-feira (17) quando tentou atravessar a lagoa a nado e se afogou. O corpo foi encontrado no início da noite

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 20:49

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 ago 2021 às 20:49
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Um homem morreu afogado em uma lagoa de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava pescando com um amigo quando tentou atravessar a lagoa nadando e começou a se afogar, não sendo mais visto. 
A ocorrência foi registrada na localidade de Itapina, no interior do município. Uma equipe dos Bombeiros foi ao local à tarde, mas não encontrou a vítima. Durante a noite, mergulhadores de Vitória chegaram para reforçar as buscas e encontraram o corpo da vítima por volta de 19h25. 

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