Vídeo: moradores reclamam de água amarelada após manutenção da Cesan

Água de Cesan chega às casas da Grande Vitória com aspecto amarelado nesta segunda (23) Crédito: Leitor de A Gazeta

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Conforme divulgado pela Cesan na última sexta-feira (20), seriam realizadas duas manutenções distintas, uma que afetaria Cariacica e Viana e outra com reflexos em Vitória e Vila Velha. O órgão comunicou que a população poderia ser afetada, caso não tivesse reserva suficiente de água. A companhia garantiu ainda que o abastecimento seria restabelecido de maneira gradativa em até 24 horas após o término dos serviços.

O QUE DIZ A CESAN

Nesta segunda-feira (23), a Cesan informou que o fornecimento de água foi suspenso das 5h às 20 horas no último sábado (21) para a realização da interligação da nova rede adutora da companhia, na região onde acontecem as obras do Portal do Príncipe, no Centro de Vitória.

Em nota, a Cesan informou que a execução dos serviços foi feita em conjunto com Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), por ser uma intervenção complexa, com tubulações de grandes diâmetros. Especificou ainda que, por essa tubulação, passa a água que abastece cerca de 170 mil pessoas de 32 bairros de Vitória.

"Ao retornar, a água voltou com muita força e desprendeu materiais provenientes do tratamento que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que provocou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado. A recomendação da Cesan é que a água seja descartada", informou, em nota.

Segundo a Cesan, assim que foi identificada essa anomalia, a companhia iniciou um procedimento para clarear a água, dando descargas em todo o sistema de distribuição e nos hidrantes localizados na Capital.

"As equipes da Cesan estão em campo, trabalhando para que a água distribuída por sua Estação de Tratamento de Água (ETA) chegue aos imóveis exatamente como ela é fornecida: incolor. A previsão é que os trabalhos de limpeza sejam concluídos na noite desta segunda-feira e a qualidade da água seja totalmente recuperada até a tarde da terça-feira (24)", garantiu a companhia.

Por conta do aspecto amarelado da água, moradores utilizaram as redes sociais para chamar a atenção para o problema. Em uma das postagens, um internauta chega a comparar a água com petróleo. Veja:

essa água tá com petróleo cesan ? — iaguin (@iaguito14_) August 23, 2021

Obrigado Cesan, estamos com água impropria pra consumo desde sábado e vcs nos avisam hj… deveras agradecido — Sa(murai)raiva ??ن (@jpsar3) August 23, 2021