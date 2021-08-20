Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água neste sábado (21)

Segundo a companhia, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24 horas após o término dos serviços.
BAIRROS QUE SERÃO AFETADOS:
VITÓRIA
- Condusa;
- Conquista;
- Ilha das Caieiras;
- Nova Palestina;
- Redenção;
- Resistência;
- Santo André;
- Santos Reis;
- São José;
- São Pedro.
CARIACICA
- Alto Boa Vista;
- Alto Lage;
- Flexal I;
- Porto Novo;
- Presidente Medici;
- São Conrado;
- Bela Aurora;
- Rio Marinho;
- São Geraldo I;
- São Geraldo II;
- Vista Mar;
- Cruzeiro do Sul;
- Morada de Santa Fé;
- Padre Gabriel;
- Rosa da Penha;
- Santa Bárbara;
- Santo André;
- Vila Palestina;
- Nova Campo Grande;
- Vila Independência.
VIANA
- Caxias do Sul.
VILA VELHA E OUTROS BAIRROS DE VITÓRIA
A Cesan também tem manutenção programada neste sábado (21), das 5h às 20h, em Vila Velha e em outros bairros de Vitória. O propósito é garantir a continuidade do abastecimento nos municípios.
Assim como nas demais regiões, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão das atividades.
BAIRROS QUE SERÃO ATINGIDOS:
VILA VELHA
- Alvorada;
- Argolas;
- Chácara do Conde;
- Cobi de Baixo;
- Cobi de Cima;
- Ilha das Flores;
- Paul;
- Sagrada Família;
- São Torquato.
VITÓRIA
- Andorinhas;
- Barro Vermelho;
- Bento Ferreira;
- Bonfim;
- Conquista;
- Consolação;
- Da Penha;
- De Lourdes;
- Do Cruzamento;
- Enseada do Suá;
- Forte São João;
- Fradinhos;
- Gurigica;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Boi;
- Ilha do Frade;
- Itararé;
- Jesus De Nazareth;
- Joana D´Arc;
- Maruípe;
- Monte Belo;
- Praia Do Canto;
- Praia Do Suá;
- Resistência;
- Romão;
- Santa Cecília;
- Santa Helena;
- Santa Lúcia;
- Santa Luíza;
- Santa Martha;
- Santos Dumont;
- São Benedito;
- São Cristóvão;
- Tabuazeiro.