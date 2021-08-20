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Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água neste sábado (21)

Cariacica, Viana e Vitória têm manutenção programada das 6h às 14h. Já em Vila Velha e demais bairros de Vitória,  das 5h às 20h. Confira a lista dos locais

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 08:21

Publicado em 

20 ago 2021 às 08:21
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Cesan fará manutenção programada na rede de abastecimento neste sábado Crédito: Pixabay
Cesan tem uma manutenção programada neste sábado (21), das 6h às 14h, na rede de água dos municípios de CariacicaViana e Vitória.
Segundo a companhia, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24 horas após o término dos serviços.

BAIRROS QUE SERÃO AFETADOS:

VITÓRIA

  • Condusa;
  • Conquista;
  • Ilha das Caieiras;
  • Nova Palestina;
  • Redenção;
  • Resistência;
  • Santo André;
  • Santos Reis;
  • São José;
  • São Pedro.

CARIACICA

  • Alto Boa Vista;
  • Alto Lage;
  • Flexal I;
  • Porto Novo;
  • Presidente Medici;
  • São Conrado;
  • Bela Aurora;
  • Rio Marinho;
  • São Geraldo I;
  • São Geraldo II;
  • Vista Mar;
  • Cruzeiro do Sul;
  • Morada de Santa Fé;
  • Padre Gabriel;
  • Rosa da Penha;
  • Santa Bárbara;
  • Santo André;
  • Vila Palestina;
  • Nova Campo Grande;
  • Vila Independência.

VIANA

  • Caxias do Sul.

VILA VELHA E OUTROS BAIRROS DE VITÓRIA

A Cesan também tem manutenção programada neste sábado (21), das 5h às 20h, em Vila Velha e em outros bairros de Vitória. O propósito é garantir a continuidade do abastecimento nos municípios.
Assim como nas demais regiões, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão das atividades.

BAIRROS QUE SERÃO ATINGIDOS:

VILA VELHA

  • Alvorada;
  • Argolas;
  • Chácara do Conde;
  • Cobi de Baixo;
  • Cobi de Cima;
  • Ilha das Flores;
  • Paul;
  • Sagrada Família;
  • São Torquato.

VITÓRIA

  • Andorinhas;
  • Barro Vermelho;
  • Bento Ferreira;
  • Bonfim;
  • Conquista;
  • Consolação;
  • Da Penha;
  • De Lourdes;
  • Do Cruzamento;
  • Enseada do Suá;
  • Forte São João;
  • Fradinhos;
  • Gurigica;
  • Ilha de Santa Maria;
  • Ilha do Boi;
  • Ilha do Frade;
  • Itararé;
  • Jesus De Nazareth;
  • Joana D´Arc;
  • Maruípe;
  • Monte Belo;
  • Praia Do Canto;
  • Praia Do Suá;
  • Resistência;
  • Romão;
  • Santa Cecília;
  • Santa Helena;
  • Santa Lúcia;
  • Santa Luíza;
  • Santa Martha;
  • Santos Dumont;
  • São Benedito;
  • São Cristóvão;
  • Tabuazeiro.

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