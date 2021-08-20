Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória sem água neste sábado (21)

Segundo a companhia, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24 horas após o término dos serviços.

Assim como nas demais regiões, a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão das atividades.