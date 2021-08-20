Jovem vai ao banheiro e fica quase 2h preso em academia de Cariacica

Rafael Gava, de 27 anos, ficou trancado em uma academia no bairro Campo Grande, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

O "tá pago" já estava garantido. Era só trocar de roupa, tomar o shake proteico e ir para casa. No entanto, o final de um treino virou dor de cabeça — literalmente — para o jovem Rafael Gava, de 27 anos. Nesta quarta-feira (18), ele ficou preso em uma academia no bairro Campo Grande, em Cariacica

Por volta das 23h, as luzes se apagaram e as portas do estabelecimento baixaram, com ele ainda no banheiro. "De repente, eu não conseguia ver um palmo à frente. Fui apalpando o banco para achar meu celular e, quando olhei no relógio, já havia passado dois minutos do horário de fechar", contou.

"Normalmente, os funcionários vão ao banheiro e falam que estão fechando, até nos 'cutucam' no ombro quando estamos com fone de ouvido. Mas desta vez, não" Rafael Gava - Jovem que ficou preso na academia

Com a lanterna do aparelho ligada, ele correu para a entrada do estabelecimento, na esperança de conseguir alcançar alguém. Não deu certo. "Quando cheguei, a porta de ferro estava fechada. Comecei a bater e ninguém respondia. Por um botão, levantei metade dela, mas a de vidro também estava trancada", continuou.

Desesperado — até por revisitar um pequeno trauma de quando havia ficado preso em um elevador quando adolescente — e com o alarme da academia disparado, ele resolveu acionar a Polícia Militar . "Eu liguei para o 190, eles apareceram, mas disseram que não tinham como ajudar", revelou.

O jovem Rafael Gava normalmente chega para malhar entre 21h e 21h30 Crédito: Acervo pessoal

Segundo o Rafael, ele foi orientado a tentar falar com algum responsável pelo estabelecimento. "O problema é que a Smart Fit é uma academia 'on-line'. Não tem recepção, não tem telefone para ligar. Quando a polícia foi embora e disse que os Bombeiros demorariam, eu fiquei à mercê", reclamou.

Já sem esperança de conseguir sair do local naquele momento, o jovem ligou para sua mãe para avisá-la sobre o que estava acontecendo e foi lembrado, por ela, de um amigo que trabalhava na rede. Por sorte, esse colega tinha o contato do gerente da unidade de Campo Grande que, por volta de 0h40, compareceu ao local e libertou o jovem.

1h40 Foi o tempo que Rafael Gava ficou preso na academia em Cariacica

"Ele me pediu milhões de desculpas, mas nós nem conversamos muito porque eu estava bem estressado. O alarme ficou tocando o tempo todo. Estava com muita dor de cabeça e com medo pela pouca assistência que recebi. Só entrei no carro e voltei para casa", desabafou Rafael nesta quinta-feira (19).

Por nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para atender o chamado de um jovem que disse ter ficado preso em uma academia. "Militares foram ao local e constataram que o indivíduo estava trancado no local. Posteriormente, um representante compareceu e abriu a porta", afirmou.

O QUE DIZ A ACADEMIA