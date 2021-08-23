Vitória tem mais de 1.900 vagas disponíveis na Educação Infantil

As famílias de Vitória que estiverem em busca de vagas para as crianças devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima para realizar o cadastro. Ao todo, são 1.961 vagas em todas as regiões do município.
Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei), em Vitória, atendem crianças de seis meses a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola.
DIVISÃO DAS VAGAS
- 1.305 vagas para crianças em idade de creche, ou seja, para turmas dos grupos 1, 2, 3 e 4;
- 656 vagas para pré-escola, que são as turmas dos grupos 5 e 6.
Atualmente, são 15.810 crianças matriculadas na Educação Infantil da Capital. Para o ano de 2022, a Seme está preparando o planejamento do fluxo escolar. O quantitativo de novas vagas será publicado na portaria de matrículas, prevista para o final de novembro.
“Zerar a fila de espera na Educação Infantil é um dos compromissos da gestão. Para isso, é necessário que as famílias procurem a rede, façam o cadastro, para que a Secretaria de Educação saiba qual a real demanda em cada região de Vitória. Por conta da pandemia, muitas famílias deixaram de procurar o Cmei. Mesmo que a vaga não seja para agora, de início imediato, a orientação é que o cadastro seja feito”, comentou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.
REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
O cadastro para solicitação de vagas na rede municipal de ensino fica aberto o ano todo, na capital. As famílias devem procurar Centro Municipal de Educação Infantil mais próximo de sua casa e fazer o registro da demanda por vaga a qualquer momento.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Documento de identidade do adulto que for realizar a solicitação (mãe, pai ou responsável);
- Certidão de nascimento da criança;
- Carteira de vacinação da criança;
- Comprovante de residência.
PRIORIDADE
A ordem de prioridade para a ocupação da vaga é definida a partir do endereço apresentado no comprovante de residência da família. A identificação é sempre para a unidade de ensino mais próxima, mas a família pode indicar outras unidades de ensino de interesse, que entrarão como prioridade média ou baixa, dependendo da distância, no cadastro feito.
Com informações da Prefeitura de Vitória
Vitória tem mais de 1.900 vagas disponíveis na Educação Infantil