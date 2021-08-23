Vitória tem mais de 1.900 vagas disponíveis na Educação Infantil

Educação infantil disponibiliza mais de 1.900 vagas para a população Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

As famílias de Vitória que estiverem em busca de vagas para as crianças devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima para realizar o cadastro. Ao todo, são 1.961 vagas em todas as regiões do município.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei), em Vitória, atendem crianças de seis meses a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola.

DIVISÃO DAS VAGAS

1.305 vagas para crianças em idade de creche, ou seja, para turmas dos grupos 1, 2, 3 e 4;

656 vagas para pré-escola, que são as turmas dos grupos 5 e 6.

Atualmente, são 15.810 crianças matriculadas na Educação Infantil da Capital. Para o ano de 2022, a Seme está preparando o planejamento do fluxo escolar. O quantitativo de novas vagas será publicado na portaria de matrículas, prevista para o final de novembro.

“Zerar a fila de espera na Educação Infantil é um dos compromissos da gestão. Para isso, é necessário que as famílias procurem a rede, façam o cadastro, para que a Secretaria de Educação saiba qual a real demanda em cada região de Vitória. Por conta da pandemia, muitas famílias deixaram de procurar o Cmei. Mesmo que a vaga não seja para agora, de início imediato, a orientação é que o cadastro seja feito”, comentou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

O cadastro para solicitação de vagas na rede municipal de ensino fica aberto o ano todo, na capital. As famílias devem procurar Centro Municipal de Educação Infantil mais próximo de sua casa e fazer o registro da demanda por vaga a qualquer momento.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Documento de identidade do adulto que for realizar a solicitação (mãe, pai ou responsável);

Certidão de nascimento da criança;

Carteira de vacinação da criança;

Comprovante de residência.

PRIORIDADE

A ordem de prioridade para a ocupação da vaga é definida a partir do endereço apresentado no comprovante de residência da família. A identificação é sempre para a unidade de ensino mais próxima, mas a família pode indicar outras unidades de ensino de interesse, que entrarão como prioridade média ou baixa, dependendo da distância, no cadastro feito.

Com informações da Prefeitura de Vitória