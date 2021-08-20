Educação é aliada da saúde em Colatina

“O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo zelo e o melhor da sua capacidade profissional.” É o que diz o artigo II do capítulo I do Código de Ética Médica. E essa tem sido a premissa dos futuros profissionais de uma faculdade de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. A parceria com um hospital filantrópico da cidade possibilita que universitários, assistidos por médicos, participem do atendimento a pacientes do SUS.

Essa união entre Unesc (Centro Universitário do Espírito Santo) e Hospital Maternidade São José, por meio da Clínica São José (Honório Fraga), atende em média 2,3 mil pacientes por mês. Só neste ano, até o fim de maio, já tinham sido feitas 11.529 consultas. São atendimentos na área médica, nutricional, estética, de feridas, de farmácia e de fisioterapia.

“É uma relação de ganha-ganha e quem mais se beneficia é o paciente, por se sentir acolhido e mais bem atendido por médicos altamente capacitados; e os alunos, pelo aprendizado”, afirma o médico e diretor-geral do Hospital Maternidade São José, Octacílio Prata Calixto

Paciente do SUS sendo atendido por fisioterapeutas na Clínica São José Crédito: UNESC DIVULGAÇÃO

Inclusive, para ajudar ainda mais a área da saúde, a faculdade abriu um novo curso: o de Técnico em Enfermagem. “Percebemos uma carência muito grande desses profissionais, principalmente com a pandemia”, explica Calixto, que também é professor do Unesc.

Na área da saúde, o centro universitário ainda oferece graduação em Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Estética e Cosmética, Educação Física e Medicina Veterinária.

Atendimento hospitalar

Referência na área de obstetrícia, pediatria, cardiologia e oncologia, o Hospital Maternidade São José, que atende a 32 municípios do Estado, é um dos sete existentes em Colatina. Ele conta com 216 leitos e realiza uma média de 8 mil atendimentos de pronto-socorro (PS) obstétrico; 12 mil, pediátrico; e cerca de 4,5 mil partos no ano. Junto ao Hospital Silvio Avidos, atua no combate ao coronavírus.

Hospital Maternidade São José atende a 32 municípios da região e conta com 216 leitos Crédito: UNESC DIVULGAÇÃO

Já a Unimed Noroeste Capixaba, que é particular, atende a 16 cidades e conta com 270 médicos cooperados, distribuídos em 32 especialidades. Possui hospital próprio e 12 credenciados, além de 23 laboratórios e dezenas de clínicas.

Na rede municipal, a cidade conta com 31 unidades de saúde, além de seis pontos de apoio. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, os moradores também são atendidos pela Estratégia de Saúde da Família.

Educação

Já na área educacional, a centenária Colatina conta com uma rede de ensino fundamental e médio, cursos técnicos, faculdades reconhecidas, além de duas unidades do Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo). A rede municipal possui 86 escolas que atendem aproximadamente 15 mil estudantes matriculados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, há a previsão de construção de cinco creches.

Já os campi do Ifes contam com cerca de 7,6 mil alunos nos cursos técnico, superior e nos programas de pós-graduação. A unidade de Colatina oferece os cursos técnicos em Internet, em Manutenção e Suporte em Informática, em Meio Ambiente, em Administração e em Edificações. No nível superior, conta com bacharelado em Administração, em Arquitetura e Urbanismo e em Sistemas de Informação; e pós-graduações latu sensu em Administração Pública, em Conectividade e Tecnologias da Informação, em Educação Profissional e Tecnologia, em Ensino de Ciências da Natureza, em Sustentabilidade no Ambiente Construído e especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. A unidade de Itapina oferece cursos técnicos em Agropecuária, em Alimentos e em Zootecnia; e bacharelado em Agronomia e Zootecnia, e licenciatura em Ciências Agrícolas e em Pedagogia.

7,6 alunos Número de estudantes matriculados nos dois campi do Ifes em Colatina e Itapina

Já o Unesc (Centro Universitário do Espírito Santo), além dos cursos na área de saúde já citados nesta matéria e a Residência Multiprofissional Integrada em Atenção na Terapia Intensiva, conta também com graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis; Design de Moda; Direito; Engenharia Ambiental, Civil e Mecânica, Pedagogia e Sistemas de Informação.