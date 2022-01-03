Instituto emite dois alertas de chuva intensa para cidades do ES

ALERTA LARANJA (PERIGO)
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
ALERTA AMARELO (PERIGO POTENCIAL)
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
Instruções do Inmet
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não -estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).