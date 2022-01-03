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Instituto emite dois alertas de chuva intensa para cidades do ES

Alerta laranja, de perigo, vale para seis cidades, já o alerta amarelo, de perigo potencial, compreende 23 municípios. Ambos duram até às 10 de terça-feira (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jan 2022 às 13:22

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:22

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3), dois alertas para a ocorrência de chuva intensa no Espírito Santo. O alerta laranja, de perigo, vale para seis cidades, já o alerta amarelo, de perigo potencial, compreende 23 municípios. Ambos duram até as 10 de terça-feira (4).
Nas cidades com o alerta laranja, pode chover de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h e há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já nos municípios em amarelo pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos variam entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.
O tempo nublado visto do Monte Horebe, no bairro Santa Lúcia, Vitória. O local é muito frequentado por evangélicos em momentos de oração
O tempo nublado visto do Monte Horebe, no bairro Santa Lúcia, Vitória. O local é muito frequentado por evangélicos em momentos de oração Crédito: Carlos Alberto Silva

ALERTA LARANJA (PERIGO)

  1. Divino de São Lourenço
  2. Dores do Rio Preto
  3. Guaçuí
  4. Ibitirama
  5. Irupi
  6. Iúna

ALERTA AMARELO (PERIGO POTENCIAL)

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Baixo Guandu
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Laranja da Terra
  19. Mantenópolis
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. São José do Calçado

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não -estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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