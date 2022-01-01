ES começa o ano com alerta de chuva forte para 75 cidades

Segundo o instituto, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que: