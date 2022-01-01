Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo potencial

ES começa o ano com alerta de chuva forte para 75 cidades

Segundo o Inmet, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Aviso é válido até as 11h deste domingo (2)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 jan 2022 às 15:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 15:00

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (1º), feriado de ano-novo, um aviso para chuvas intensas em 75 municípios do Espírito Santo. O alerta amarelo, de perigo potencial, é válido até as 11h deste domingo (02).
Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado
Inmet emitiu alerta de chuva forte para 75 municípios do Estado Crédito: Vitor Jubini
Segundo o instituto, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MUNICÍPIOS DO ES EM ALERTA:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica 
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha 
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Montanha
  48. Mucurici
  49. Muniz Freire
  50. Muqui
  51. Nova Venécia
  52. Pancas
  53. Pinheiros
  54. Piúma
  55. Ponto Belo
  56. Presidente Kennedy
  57. Rio Bananal
  58. Rio Novo do Sul
  59. Santa Leopoldina
  60. Santa Maria de Jetibá
  61. Santa Teresa
  62. São Domingos do Norte
  63. São Gabriel da Palha
  64. São José do Calçado
  65. São Mateus
  66. São Roque do Canaã
  67. Serra
  68. Sooretama
  69. Vargem Alta
  70. Venda Nova do Imigrante
  71. Viana
  72. Vila Pavão
  73. Vila Valério
  74. Vila Velha
  75. Vitória

Veja Também

ES volta a ter todas as cidades em risco baixo para Covid-19

Fim da pandemia ou nova onda de Covid? Especialistas dizem o que esperar em 2022

Poço do Egito: o lugar paradisíaco que atrai locais e estrangeiros em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima espírito santo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados