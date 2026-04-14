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Gastronomia

Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva

Essa receita simples combina sabor, saciedade e equilíbrio para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 17:53

A salada com proteína se torna mais saborosa e nutritiva (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
A salada com proteína se torna mais saborosa e nutritiva Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Manter uma alimentação equilibrada não precisa ser complicado, e as saladas com proteína são ótimas aliadas nesse processo. Além de leves e versáteis, elas ajudam a promover saciedade e fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.
Conforme a nutricionista Elaine Rodrigues, incluir uma fonte de proteína nas saladas faz toda a diferença no valor nutricional da refeição. “Quando adicionamos proteínas, como frango, ovos ou grão-de-bico, tornamos a salada mais completa, o que ajuda a evitar picos de fome ao longo do dia e contribui para a manutenção da massa muscular”, explica.
Abaixo, a nutricionista compartilha uma receita prática e saborosa de salada com proteína para incluir no cardápio. Confira!
Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte

Ingredientes

Salada
  • 1 xícara de chá de peito de frango grelhado e desfiado
  • 1/2 xícara de chá de alface-americana picada
  • 1/2 xícara de chá de rúcula
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de sementes (chia ou linhaça)
Molho
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de mostarda

Modo de preparo

Salada
Em um recipiente, disponha as folhas de alface-americana e de rúcula. Acrescente o frango desfiado, a cenoura, o pepino e os tomates-cereja. Finalize com as sementes. Reserve.
Molho
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma consistência homogênea. Regue a salada na hora de servir.
Além de prática, a receita pode ser adaptada conforme as preferências. “É possível variar a fonte de proteína, utilizando atum, ovo cozido ou até opções vegetais, como grão-de-bico. O importante é manter o equilíbrio entre os grupos alimentares”, finaliza Elaine Rodrigues.
Por Beatriz Bernardo

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