Chuva ou sol? Veja a previsão do tempo no ES para a primeira semana de 2022

Nuvens carregadas indicam chuva em Vitória Crédito: Larissa Bassini Loose

2021 terminou cheio de nuvens, com os últimos meses marcados pelas chuvas que não deram trégua no Espírito Santo. Para quem queria curtir a praia, não foi fácil. Mesmo no último dia, a previsão era de tempo instável.

Mas a pergunta que não quer calar: como começa 2022? Confirmando o previsto pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o primeiro dia do ano começou com chuva pela manhã na Grande Vitória e no litoral Norte do Estado, chegando também à região Serrana. Pela tarde, o tempo começou a abrir.

Já no primeiro domingo do ano (2), há novamente previsão de chuva rápida na madrugada e manhã no litoral Norte e de pancadas de chuva isolada à tarde em trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Mas, segundo o Incaper, é possível esperar poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória, sem expectativa de chuva. Notícia boa, não é mesmo?

Na segunda-feira (3), mais sol e calor no Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade formadas pela combinação entre o calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas apenas no trecho sudoeste do Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas intensas entre o litoral sul e o metropolitano.

Ainda segundo o Incaper, na terça-feira (4), a presença de umidade transportada pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a madrugada e manhã na Grande Vitória e na região Nordeste. Ao longo do dia, há previsão de chuva esparsa nas demais áreas do Norte capixaba, além do trecho leste da região Serrana. Nas demais áreas do Espírito Santo, o dia será de poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva.

Confira a variação de temperatura diária:

Domingo (2)

No domingo (2), na Grande Vitória, a temperatura máxima poderá chegar a 32 °C, enquanto a mínima deve ficar em 23 °C. As mais baixas temperaturas são aguardadas nas áreas altas da região Serrana, com variação térmica entre 18 °C e 26 °C.

Segunda-feira (3)

Na segunda-feira (3), é possível esperar, de acordo com o Climatempo , temperaturas entre 22°C e 32°C na Capital, com chuvas rápidas ao longo do dia.

Na região Serrana, a temperatura deve ficar entre 18°C e 29°C, com chuva rápida ao longo do dia.

Terça-feira (4)

Na terça-feira (4), segundo o Climatempo para Vitória, as temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C, com pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Na região Serrana, a temperatura deve ficar entre 19°C e 29°C, com pancadas de chuva.

Quarta-feira (5)

Para Vitória, a temperatura permanece praticamente a mesma, variando entre 23 °C e 33 °C. Pode haver chuva rápida.

Na região Serrana, a temperatura deve esquentar ligeiramente e ficar entre 19°C e 30°C, com chuvas rápidas.

Quinta-feira (6)

Na quinta (6) será possível aguardar sol com muitas nuvens e uma variação térmica entre 24°C e 32°C na Capital capixaba.