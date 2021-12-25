Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas intensas no ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 13 municípios do Estado capixaba neste sábado (25), feriado de Natal. O alerta começou a valer às 10h de hoje e expira às 10h deste domingo (26).
Segundo o instituto, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
MUNICÍPIOS EM ALERTA
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão