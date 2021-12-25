Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a lista de cidades

Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas intensas no ES

Segundo o instituto, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 dez 2021 às 10:21

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 10:21

Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado
Alerta é válido para 13 muncípios do Norte do Estado Crédito: Vitor Jubini
Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas intensas no ES
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em 13 municípios do Estado capixaba neste sábado (25), feriado de Natal. O alerta começou a valer às 10h de hoje e expira às 10h deste domingo (26).
Segundo o instituto, há riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MUNICÍPIOS EM ALERTA

  1. Barra de São Francisco
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Jaguaré
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Vila Pavão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima espírito santo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados