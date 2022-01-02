ES recebe dois alertas de perigo para chuva forte; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (2), dois alertas de chuvas intensas para municípios do Espírito Santo. O alerta amarelo, de perigo potencial, abrange 26 cidades. Já o aviso na cor laranja, de perigo, vale para seis municípios da região do Caparaó capixaba. Ambos estão vigentes e são válidos até as 11h desta segunda-feira (3).
Segundo o instituto, o alerta amarelo prevê riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Já o alerta laranja indica que pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Há, ainda, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
MUNICÍPIOS DO ES EM ALERTA AMARELO:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
MUNICÍPIOS DO ES EM ALERTA LARANJA:
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna