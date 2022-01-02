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Amarelo e laranja

ES recebe dois alertas de perigo para chuva forte; veja cidades

Um deles, para 26 municípios, prevê que pode chover até 50 mm/dia, e o outro, indica até 100 mm/dia em seis cidades do Caparaó. Avisos são válidos até as 11h desta segunda (3)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 jan 2022 às 13:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 13:55

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (2), dois alertas de chuvas intensas para municípios do Espírito Santo. O alerta amarelo, de perigo potencial, abrange 26 cidades. Já o aviso na cor laranja, de perigo, vale para seis municípios da região do Caparaó capixaba. Ambos estão vigentes e são válidos até as 11h desta segunda-feira (3).
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Inmet emitiu alerta de chuva forte para municípios do Estado Crédito: Vitor Jubini
Segundo o instituto, o alerta amarelo prevê riscos potenciais para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet instrui que:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Já o alerta laranja indica que pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Há, ainda, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

MUNICÍPIOS DO ES EM ALERTA AMARELO:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
  26. Venda Nova do Imigrante

MUNICÍPIOS DO ES EM ALERTA LARANJA:

  1. Divino de São Lourenço
  2. Dores do Rio Preto
  3. Guaçuí
  4. Ibitirama
  5. Irupi
  6. Iúna

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