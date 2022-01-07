Covid-19: ES segue com todas as cidades no risco baixo de transmissão

Pela segunda semana seguida, o Espírito Santo tem todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do coronavírus . O 89º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (7) pelo governo do Estado

No 89º mapa de risco, o ES continua com todos os municípios no risco baixo para a transmissão do coronavírus Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (10) e vai permanecer em vigor até o domingo seguinte, dia 16 de janeiro, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Nenhum município capixaba migrou para o "risco muito baixo", criado em outubro do ano passado

Na comparação entre o mapa vigente e o próximo, não há diferença Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RUMO AO RISCO MUITO BAIXO

Desde meados de dezembro do ano passado, as dez microrregiões têm 80% dos adultos vacinados com duas doses de vacinas contra a Covid-19. Delas, cinco também possuem mais de 90% dos adolescentes com a imunização iniciada. Ou seja, metade já cumpre dois dos três requisitos.

No entanto, conforme divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Estado, nenhuma alcançou 90% dos idosos com a dose de reforço. As mais próximas dessa meta são: Central Serrana (89%), Sudoeste Serrana (87%) e Caparaó (84%). As microrregiões Metropolitana e Noroeste seguem abaixo dos 80%.

Tabelas mostram a situação da vacinação nas microrregiões do ES nesta sexta-feira (7) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.



ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.