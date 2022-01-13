População de baixa renda terá atendimento médico gratuito em Vitória

Ação promove atendimento médico gratuito em Vitória Crédito: Divulgação | Associação Cruz da Vida

Uma ação de saúde em Vitória , inspirada em semelhante iniciativa em Fortaleza, capital do Ceará, acontecerá na praça em frente à Catedral Metropolitana, no Centro, neste sábado (15), entre 9h e 17h. Nela serão realizados atendimentos médicos e multiprofissionais para a população de baixa renda da Grande Vitória.

Entre as especialidades, haverá pediatra, cardiologista, psiquiatra, clínico geral, fisioterapeutas, enfermeiros e dentistas, que prestarão atendimentos durante todo o dia, mediante distribuição de senhas por ordem de chegada, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Não será necessário portar documentos de comprovação da renda do paciente.

De acordo com a Associação Cruz da Vida, associação de médicos católicos, no local também serão colhidos alguns exames por um preço acessível — como hemograma, ferritina, hemoglobina, TSH, TSH com T4 livre, colesterol e frações, triglicerídeos, hepatograma, Beta-HCG e vitamina B12.

Segundo o médico coordenador da ação em Vitória, o psiquiatra Fernando Tonelli, ainda não há estimativa de público que estará presente neste sábado (13), mas a expectativa é de poder atender a todos que procurarem.

"Estamos divulgando o trabalho e esperamos atender a todos, o que será difícil. Esperamos mais gente do que a capacidade de atendimento e haverá senhas, será por ordem de chegada. No meu caso, como psiquiatra, não consigo fazer uma consulta em tempo muito curto. Algumas especialidades as consultas são mais rápidas, então talvez seja o suficiente. Mas pretendemos continuar com essa ação. Nossa ideia é repetir a ação a cada 2 ou 3 meses, sempre próximo a alguma paróquia", afirmou Tonelli.

A Associação Cruz da Vida já atendeu mais de 1.130 pessoas no Ceará, com mais de 130 exames realizados e mais de 500 medicamentos distribuídos em 2021. A população também pode contribuir com o projeto, fazendo doações financeiras para que outras ações sejam realizadas no Espírito Santo, doando apenas R$ 1 por dia. Para doar, basta acessar o link

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