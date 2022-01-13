Doses da vacina da Pfizer para crianças devem chegar ao ES na sexta (14)

De acordo com o ministério, o voo com as doses que serão usadas para vacinar as primeiras crianças capixabas vai decolar no Aeroporto de Guarulhos (SP) por volta das 22h45 desta quinta (13) e deve chegar a Vitória por volta das 0h15 de sexta (14).

De acordo com o secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes, ainda nesta sexta (14) e no sábado (15) as doses começarão a ser aplicadas nas crianças.

O número de doses que será recebido por cada estado não foi divulgado pelo ministério.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o Espírito Santo tem 393.089 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos.

O frasco da Pfizer para crianças terá cor laranja. Crédito: Paul Hennessy/ SOPA Images/ Sipa USA

A vacina pediátrica tem diferenças em relação à que foi aplicada nos adultos. Por isso, o governo federal adquiriu uma versão específica do produto com dosagens e frascos diferentes, apesar de o princípio ativo ser o mesmo.

De acordo com o governo federal, a vacinação infantil ocorrerá:

Em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas

Sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação

Com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.