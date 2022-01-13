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Expectativa

Doses da vacina da Pfizer para crianças devem chegar ao ES na sexta (14)

De acordo com o Ministério da Saúde, o voo com as doses que serão usadas para vacinar as primeiras crianças capixabas vai decolar em Guarulhos por volta das 22h45 desta quitnta (13) e deve chegar a Vitória por volta das 0h15 de sexta (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2022 às 11:17

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 11:17

As doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (13) e serão distribuídas aos estados ao longo do dia. Segundo o Ministério da Saúde, o Espírito Santo deve receber as doses no início da madrugada de sexta (14).
De acordo com o ministério, o voo com as doses que serão usadas para vacinar as primeiras crianças capixabas vai decolar no Aeroporto de Guarulhos (SP) por volta das 22h45 desta quinta (13) e deve chegar a Vitória por volta das 0h15 de sexta (14).
De acordo com o secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes, ainda nesta sexta (14) e no sábado (15) as doses começarão a ser aplicadas nas crianças.

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O número de doses que será recebido por cada estado não foi divulgado pelo ministério.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 393.089 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos.
O frasco da Pfizer para crianças terá cor laranja.
O frasco da Pfizer para crianças terá cor laranja. Crédito: Paul Hennessy/ SOPA Images/ Sipa USA
A vacina pediátrica tem diferenças em relação à que foi aplicada nos adultos. Por isso, o governo federal adquiriu uma versão específica do produto com dosagens e frascos diferentes, apesar de o princípio ativo ser o mesmo.
De acordo com o governo federal, a vacinação infantil ocorrerá:
  • Em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas
  • Sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação
  • Com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.
*Com informações do G1 ES

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crianca espírito santo Ministério da Saúde Pfizer Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
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