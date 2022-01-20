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16 tripulantes

Navio cumpre quarentena no Porto de Vitória após casos de Covid-19

Embarcação Seven Sun veio do Rio de Janeiro e está isolada desde a última sexta-feira (14). De 109 tripulantes, 16 testaram positivo para a doença e foram desembarcados
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jan 2022 às 19:42

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 19:42

Navio cumpre quarentena no Porto de Vitória após casos de Covid-19

Atracado no Porto de Vitória, na Capital, um navio está cumprindo quarentena após enfrentar um cenário de transmissão da Covid-19. Até esta quinta-feira (20), 16 tripulantes – do total de 109 – testaram positivo para a doença. As informações são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com o órgão, a embarcação Seven Sun realiza o isolamento no Cais Comercial de Vitória desde a última sexta-feira (14), quando houve o registro do primeiro positivado a bordo. Diante deste caso inicial, toda a tripulação passou por testes para identificar uma possível infecção pelo coronavírus.
Navio offshore Seven Sen presta apoio a plataformas de gás e petróleo
Navio offshore Seven Sen presta apoio a plataformas de gás e petróleo Crédito: Reginaldo Filho | Divulgação MarineTraffic
A Anvisa também disse que "determinou o desembarque dos positivados e da tripulação não essencial". Desta forma, só os funcionários necessários para a guarnição do navio permanecem a bordo. O isolamento não tem prazo exato para terminar e depende de alguns fatores, como a evolução dos casos.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que a situação foi notificada à Secretaria Municipal de Saúde, que está "responsável pelo acompanhamento". A Prefeitura de Vitória não retornou ao contato de A Gazeta. O estado de saúde dos tripulantes não foi divulgado.

SEVEN SUN: NAVIO COM BANDEIRA DO REINO UNIDO

Responsável pelo Porto de Vitória, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) esclareceu que o navio Seven Sun presta apoio às plataformas de petróleo e gás, tendo rota regular no terminal capixaba. Diante da suspeita de Covid-19, a própria agência marítima responsável acionou a Anvisa.
Navio Seven Sun tem bandeira do Reino Unido e fez uma navegação entre o RJ e o ES
Navio Seven Sun tem bandeira do Reino Unido e fez uma navegação entre o RJ e o ES Crédito: Carlos Cabral | Divulgação MarineTraffic
Conforme dados divulgados pelo site MarineTraffic, que disponibiliza informações em tempo real sobre a navegação mundial, a embarcação tem bandeira do Reino Unido e atracou na Capital no último dia 12. A viagem teve como origem o Porto de Açu, no município de São João da Barra (RJ).

O QUE DIZ A RESPONSÁVEL PELA EMBARCAÇÃO

A Subsea 7 Brasil,  empresa responsável pela embarcação, enviou nota no início da tarde desta sexta-feira (21) e afirmou que 11 membros da tripulação do Seven Sun foram diagnosticados com o Covid-19.
"Os colaboradores estão apresentando sintomas leves ou estão assintomáticos. Todos receberam autorização para desembarcar e foram orientados e receberam a devida assistência da equipe médica da empresa. A equipe de resposta a emergências está em contato com as autoridades de saúde (Anvisa), a Petrobras (cliente da Subsea 7), e a Marinha do Brasil, adotando protocolos pré-estabelecidos. A embarcação permanece na Codesa, em Vitória (ES). Não foram detectados novos casos de Covid-19 a bordo e a embarcação está aguardando a liberação da Anvisa para seguir com as operações", informou em nota.

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