Navio cumpre quarentena no Porto de Vitória após casos de Covid-19

Atracado no Porto de Vitória , na Capital , um navio está cumprindo quarentena após enfrentar um cenário de transmissão da Covid-19 . Até esta quinta-feira (20), 16 tripulantes – do total de 109 – testaram positivo para a doença. As informações são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ).

De acordo com o órgão, a embarcação Seven Sun realiza o isolamento no Cais Comercial de Vitória desde a última sexta-feira (14), quando houve o registro do primeiro positivado a bordo. Diante deste caso inicial, toda a tripulação passou por testes para identificar uma possível infecção pelo coronavírus.

Navio offshore Seven Sen presta apoio a plataformas de gás e petróleo Crédito: Reginaldo Filho | Divulgação MarineTraffic

A Anvisa também disse que "determinou o desembarque dos positivados e da tripulação não essencial". Desta forma, só os funcionários necessários para a guarnição do navio permanecem a bordo. O isolamento não tem prazo exato para terminar e depende de alguns fatores, como a evolução dos casos.

A Gazeta. O estado de saúde dos tripulantes não foi divulgado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) informou que a situação foi notificada à Secretaria Municipal de Saúde, que está "responsável pelo acompanhamento". A Prefeitura de Vitória não retornou ao contato de. O estado de saúde dos tripulantes não foi divulgado.

SEVEN SUN: NAVIO COM BANDEIRA DO REINO UNIDO

Responsável pelo Porto de Vitória, a Companhia Docas do Espírito Santo ( Codesa ) esclareceu que o navio Seven Sun presta apoio às plataformas de petróleo e gás, tendo rota regular no terminal capixaba. Diante da suspeita de Covid-19, a própria agência marítima responsável acionou a Anvisa.

Navio Seven Sun tem bandeira do Reino Unido e fez uma navegação entre o RJ e o ES Crédito: Carlos Cabral | Divulgação MarineTraffic

Conforme dados divulgados pelo site MarineTraffic , que disponibiliza informações em tempo real sobre a navegação mundial, a embarcação tem bandeira do Reino Unido e atracou na Capital no último dia 12. A viagem teve como origem o Porto de Açu, no município de São João da Barra (RJ).

O QUE DIZ A RESPONSÁVEL PELA EMBARCAÇÃO

A Subsea 7 Brasil, empresa responsável pela embarcação, enviou nota no início da tarde desta sexta-feira (21) e afirmou que 11 membros da tripulação do Seven Sun foram diagnosticados com o Covid-19.