Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Prefeitura de Vitória decide adiar Carnaval do Sambão do Povo para abril
Expansão da Ômicron

Prefeitura de Vitória decide adiar Carnaval do Sambão do Povo para abril

Apresentações estavam previstas para acontecer entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Agora, a folia está marcada para 7, 8 e 9 de abril
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:12

MUG entra na avenida com o enredo
A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória decidiu adiar a realização do desfile das escolas de samba que aconteceria no Sambão do Povo entre os dias 17 e 19 de fevereiro. O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) se reuniu com membros da  Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) para definir sobre o adiamento dos desfiles na noite desta sexta-feira (21). As apresentações agora têm novas datas: 7, 8 e 9 de abril deste ano.
À TV Gazeta, o prefeito afirmou que a decisão está baseada em diálogo com a organização e leva em conta o atual estágio da pandemia do novo coronavírus e da epidemia de gripe. O carnaval dos blocos de rua já havia sido cancelado anteriormente. 
Temos um legado de vacinação graças a um eficaz trabalho realizado pela nossa Secretaria de Saúde. Hoje temos a clareza de que não é possível termos na cidade um evento desse porte e colocar em risco tudo o que já foi feito até aqui. Mesmo com o adiamento, continuaremos cobrando e mantendo todas as medidas e os cuidados necessários para o combate da pandemia, como a comprovação da vacina e os testes PCR negativos para os participantes
Seguindo o que foi anunciado no início do mês pela prefeitura, quem fosse ao Sambão do Povo em fevereiro para acompanhar os desfiles precisaria apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (com pelo menos duas doses do imunizante) e um resultado negativo de teste RT-PCR.
O prefeito Lorenzo Pazolini se reuniu com integrantes da Liesge antes de anunciar o adiamento
O prefeito Lorenzo Pazolini se reuniu com integrantes da Liesge antes de anunciar o adiamento Crédito: Leonardo Silveira/PMV
O adiamento acontece um dia após a Liesge cancelar os ensaios técnicos que seriam realizados no Sambão do Povo em preparação para o evento de fevereiro. À reportagem de HZ, a Liga informou que não conseguiria manter o controle de pessoas durante os ensaios. "As escolas terão que buscar outras alternativas", disse o diretor de comunicação da Liga, Gustavo Fernando.
Na segunda-feira (17), a Secretaria de Estado da Saúde enviou aos municípios um ofício recomendando a suspensão do carnaval e de grandes eventos. A sugestão ocorre em um cenário de aumento expressivo na curva de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron. O documento aponta que cidades que insistirem na realização do evento devem apresentar "fundamentos epidemiológicos".

Veja Também

Covid-19: Liga cancela ensaios técnicos no Sambão do Povo

Liga das escolas de samba define novas regras para os desfiles de Vitória; entenda

Carnaval de Vitória: escolas do Grupo Especial correm contra o tempo para desfilar no Sambão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Covid-19 Coronavírus no ES espírito santo Lorenzo Pazolini Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados