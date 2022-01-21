Prefeitura de Vitória decide adiar Carnaval do Sambão do Povo para abril

Temos um legado de vacinação graças a um eficaz trabalho realizado pela nossa Secretaria de Saúde. Hoje temos a clareza de que não é possível termos na cidade um evento desse porte e colocar em risco tudo o que já foi feito até aqui. Mesmo com o adiamento, continuaremos cobrando e mantendo todas as medidas e os cuidados necessários para o combate da pandemia, como a comprovação da vacina e os testes PCR negativos para os participantes