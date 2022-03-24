Ivy Moraes registra BO contra ex e diz ter sido ameaçada e roubada por ele

A influenciadora e ex-"BBB" Ivy Moraes registrou um boletim de ocorrência contra seu ex-marido, Rogério Fernandes, no qual o acusa de ameaça e de tê-la roubado um valor de cerca de R$ 17 mil. Procurado, ele não respondeu.

O BO foi confirmado por meio da assessoria de imprensa de Ivy, mas mais detalhes estão correndo em segredo de Justiça. Porém, em vídeos publicados em sua rede social, a própria Ivy resolveu expor a situação e diz que está cansada de ser ameaçada. Também disse ter provas de todas as acusações.

"Estou cansada de engolir sapo e ser ameaçada. Primeiramente: esse ser humano, a Globo está perdendo ele. Que encenação. Sua máscara vai cair. E já que tocaram no nome do meu filho (de cinco anos), realmente ele não sabe de tudo, tenho medo de quando ele souber, mas ele vai saber tudo, tudo mesmo, nos mínimos detalhes" começou.

Ivy Moraes diz ter sido ameaçada e roubada pelo ex Rogério Fernandes Crédito: Reprodução/ Instagram @ ivymoraes

Na sequência, ela detalhou o que teria sido um roubo por parte dele. "Tenho provas de tudo. Inclusive da transferência que você fez de um dinheiro que não é seu, um dinheiro que me pagaram de um trabalho que sem querer caiu nessa conta conjunta, na qual já pedi para você cancelar. E mesmo você sabendo que esse dinheiro era do meu trabalho recente porque eu te avisei, você se recusa a devolver", emendou.

Em outro trecho do relato, ela afirma que Rogério teria ameaçado uma exposição pública dela. "Supera! Já foi, já passou, mas você só tem essa carta na mão para falar mal a meu respeito, você não tem mais nada. Se estou aqui perdendo meu tempo é porque eu estou cansada de fazer papel de trouxa."

Procurado, Rogério ainda não havia respondido as solicitações até a publicação deste texto. Porém, em entrevista à "Glamour", ele deu a sua versão. "Eu acredito que se eu tivesse furtado alguma coisa eu estaria preso, não? Agora se eu peguei um dinheiro em uma conta conjunta (porque ainda estamos casados) isso não se encaixa, vamos ser inteligentes", disse ele. Ele também chamou a ex de imatura e afirmou que essa exposição não deveria ser interessante a ninguém.

POLÊMICA

Em dezembro de 2020, Ivy revelou que estava separada de Rogério Fernandes, ex-noivo com quem estava de casamento marcado para dia 10 de dezembro daquele ano, em Cancún.

"Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida. Procurei me apegar a Deus e pedi acima de tudo serenidade para que quaisquer fossem minhas escolhas. O Rogério deixou a nossa casa e também buscará essa paz interior", disse.