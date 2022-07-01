Rafa Kalimann diz viver relacionamento 'sem rótulos' com Bruninho

Rafa Kalimann, 29, diz que está em sua fase mais autossuficiente. A influenciadora digital até assumiu um "affair" com o jogador de vôlei Bruninho, 35, mas diz que, no momento, prefere viver o relacionamento "sem expectativas e sem criar rótulos de nada".
Para ela, "qualquer relacionamento que esteja acontecendo tem que vir no lugar de somar". "Sem tirar nenhum pedacinho da Rafa", conta ao F5. A conversa com a influenciadora ocorreu durante o São João da Thay, em São Luís, no Maranhão.
Sem precisar de um namoro para se sentir completa, em suas palavras, Rafa diz querer mesmo é investir em lapidar a carreira de apresentadora, após as experiências no Casa Kalimann e na Rede BBB, ambos da Rede Globo.
Alheia às críticas que recebeu nas redes sociais, Rafa se diz feliz com sua performance. "Os programas foram meus maiores ensinamentos", reflete. "Amadureci muito em vários aspectos, tive uma preparação e quero uma continuidade."
Sem dar detalhes, ela conta que tem alguns projetos em andamento. "Não quero parar por aqui", afirma.