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Paralisação

Tom Cruise pediu para divulgar filmes durante greve do sindicato de atores

Ator também solicitou aos estúdios que ouvissem demandas do grupo envolvendo inteligência artificial em reunião em junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 10:36

Tom Cruise para a premiére de
Tom Cruise para a premiére de "Missão: Impossível", em julho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Além de divulgar o novo filme de "Missão: Impossível", Tom Cruise também tentou evitar a greve do sindicato dos atores, o SAG-AFTRA. O artista participou em junho de uma chamada de Zoom entre o grupo e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, a AMPTP, que representa os estúdios. A informação foi divulgada pela revista americana The Hollywood Reporter.
Na ocasião, Cruise mediou um meio termo entre os dois lados. Ele discursou a favor do sindicato, pedindo à aliança que ouvisse as preocupações dos artistas sobre o uso de inteligência artificial na indústria. Mas também disse ao sindicato para considerar a liberação de seus membros para promoverem os filmes e séries em que participavam, caso a greve fosse efetivada, e destacou o momento frágil das bilheterias em seu pedido.
Cruise ainda fez uma defesa do setor de dublês no sindicato, pedindo que os estúdios ouvissem as demandas do grupo sobre a categoria. Entre as várias demandas, os atores pedem à AMPTP que um conjunto de regras sejam estabelecido para filmagens com dublês, aumentando a segurança nas filmagens.
A intervenção do ator no encontro foi viabilizada pelo SAG-AFTRA. O sindicato tem uma lista de chamada nas reuniões para que porta-vozes discutem temas específicos da pauta, nos quais tem profundidade. Essa lista é decidida antes dos encontros oficiais, permitindo ao grupo que avalie se o pedido de declaração do membro é válido ou não.
Segundo o Hollywood Reporter, Cruise foi o único ator do porte de uma celebridade a se pronunciar em qualquer uma das negociações entre a aliança e o sindicato. Seu discurso foi recebido de maneira desconfortável pelo sindicato apenas no momento do pedido para viabilizar a promoção dos filmes, de acordo com o veículo.
O esforço de Cruise não deu certo. Na última sexta-feira (14), o sindicato de atores confirmou que as negociações com a AMPTP falharam e oficializou a greve da categoria, se juntando ao grupo que representa os roteiristas. Produções como "Missão: Impossível 8", produzida e estrelada pelo ator, foram paralisadas até que um acordo entre as partes seja estabelecido.
Até lá, os membros do sindicato estão proibidos de divulgarem os filmes e séries em que participaram, bem como aceitar novos trabalhos e até participar de premiações.

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