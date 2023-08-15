Filha de Glória Maria homenageia jornalista, que faria aniversário

Glória Maria com as filhas Laura Matta e Maria Matta Crédito: Instagram@ mariamattadasilva

Seis meses após a morte de Glória Maria, uma das filhas da jornalista homenageou a mãe em uma publicação no Instagram porque, nesta terça-feira (15), ela estaria fazendo aniversário. Maria Matta afirmou que Glória sempre será lembrada como uma mulher incrível e que celebra o legado que ela deixou.

"Você foi uma mãe maravilhosa e seu amor continuará a nos guiar. Mesmo que você não esteja mais fisicamente ao nosso lado, seu amor e sua presença continuam vivos em nossos corações. Você foi uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e bondade."

A jovem ainda disse que, diariamente, ela e a irmã, Laura Matta, pensam na jornalista, relembrando os momentos em família sempre com carinho. "Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna. Eu te amo para sempre."