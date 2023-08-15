Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saudade

Filha de Glória Maria homenageia jornalista, que faria aniversário

Maria Matta compartilhou clique ao lado de apresentadora e da irmã Laura: "Partida deixou um vazio"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 15:01

Glória Maria com as filhas Laura Matta e Maria Matta
Glória Maria com as filhas Laura Matta e Maria Matta Crédito: Instagram@ mariamattadasilva
Seis meses após a morte de Glória Maria, uma das filhas da jornalista homenageou a mãe em uma publicação no Instagram porque, nesta terça-feira (15), ela estaria fazendo aniversário. Maria Matta afirmou que Glória sempre será lembrada como uma mulher incrível e que celebra o legado que ela deixou.
"Você foi uma mãe maravilhosa e seu amor continuará a nos guiar. Mesmo que você não esteja mais fisicamente ao nosso lado, seu amor e sua presença continuam vivos em nossos corações. Você foi uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e bondade."
A jovem ainda disse que, diariamente, ela e a irmã, Laura Matta, pensam na jornalista, relembrando os momentos em família sempre com carinho. "Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna. Eu te amo para sempre."
A jornalista Leilane Neubarth foi uma das pessoas que comentou a publicação. "Para sempre Glória", escreveu, acompanhado de um emoji de coração.

Veja Também

Angélica volta à Rede Globo com programa para comemorar os 50 anos

Tata Werneck e Cauã Reymond conseguem habeas corpus para não depor em CPI

"Homem-melancia" viraliza ao divulgar projeto social em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gloria Maria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados