"Homem-melancia" viraliza ao divulgar projeto social em Vila Velha

Paulo Roberto pôs melancia na cabeça para divulgar seu projeto, Almoço Solidário Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoaraujovix/@almocosolidario_vv

Na última semana, uma cena curiosa chamou a atenção de quem passava pelas ruas de Vila Velha. Um homem, fazendo jus ao dito popular "quer chamar a atenção? Coloca uma melancia na cabeça!", andava na calçada com o corpo pintado de verde, vestindo fralda e um capacete feito com a fruta. Seu objetivo? Atrair olhares para um projeto social.

O episódio, protagonizado pelo autônomo Paulo Roberto Moreira, de 38 anos, rendeu inúmeros registros tanto na Praia de Itaparica como próximo a um shopping da cidade, que começaram a circular pela internet no final de semana. Um deles foi feito pelo apresentador do programa Em Movimento, da TV Gazeta, Diego Araújo (confira o vídeo abaixo).

Nos comentários da postagem de Diego, compartilhada por outro perfil no Instagram, os internautas não demoraram a ligar o "homem verde" ao projeto social criado por ele. "Esse é o sempre criativo e original Paulo, do Almoço Solidário", comentou um seguidor. "Muito provavelmente o Paulo do Almoço Solidário. Vamos aproveitar para ajudar, pessoal", escreveu outro.

ONDA DE SOLIDARIEDADE

Em conversa com HZ, Paulo Roberto explicou que sua intenção ao sair com uma melancia na cabeça era tornar o projeto conhecido. Há três anos, o Almoço Solidário ajuda a beneficiar pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social por meio da distribuição de marmitas, da doação de kits de higiene e medicamentos e até da recolocação no mercado de trabalho.

Na última semana, porém, o desespero por ter poucas doações fez com que Paulo tentasse chamar a atenção das pessoas de uma forma mais impactante. "O projeto oferece muitas coisas, só que sou apenas eu de frente pra ele, na garra, sozinho. No desespero das doações terem diminuído, pensei: 'ah, vou fazer um protesto, botar uma melancia na cabeça'. Aí, me pintei, fui andando a pé e as pessoas me filmaram", explicou.

O mato-grossense contou ainda que sua iniciativa beneficente nasceu em março de 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando viu uma família comendo alimentos do lixo. Na época, Paulo tinha um restaurante no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e ficou muito sensibilizado com a cena. Sua ideia inicial foi fazer um dia de almoço solidário.

"Fiquei muito comovido e achei que era o meu momento de fazer alguma coisa. Fiz um vídeo, espalhei para cinco pessoas, que espalharam para todo mundo e começou a chegar muita doação. Hoje eu não vivo para nada a não ser para o Almoço Solidário. O que era para ser um dia está em andamento até hoje", disse.

Quando começou, o projeto ajudava cerca de 700 pessoas. Atualmente, Paulo Roberto estima que 1.500 pessoas sejam atendidas por semana, recebendo café da manhã, almoço e jantar, de segunda a sábado. "A importância é conseguir mudar a vida de quem já não tem mais esperança", destacou.

COMO COLABORAR

Desde que foi criado, o projeto Almoço Solidário sobrevive à base de doações e não tem uma sede. A ação acontece em frente ao muro do INSS, na Rua Dr. Annor da Silva, em Boa Vista II, Vila Velha. De segunda a sábado, Paulo Roberto e voluntários entregam refeições e demais itens a quem comparecer à tenda, às 8h, às 12h e às 19h.

Quem quiser colaborar com o projeto, pode doar dinheiro através do Pix (27) 99821-6365 ou entregar doações, em mãos, ao Paulo Roberto em algum dos horários das ações.