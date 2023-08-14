Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Famosos apoiam Larissa Manoela após exposição de briga familiar no Fantástico
Nas redes sociais

Famosos apoiam Larissa Manoela após exposição de briga familiar no Fantástico

Ex-namorado, porém, discorda da postura da atriz: 'Não deve existir briga'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 09:39

Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana
Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
Após revelar ao Fantástico (Globo) detalhes a respeito da briga familiar que envolve um patrimônio de R$ 18 milhões deixado para os pais, a atriz Larissa Manoela, 22, recebeu apoio de muitos famosos pelas redes sociais.
Dentre eles a cantora Lexa, que pelo Twitter demonstrou seu descontentamento por ela supostamente ter apenas 2% de uma empresa que gerenciava os próprios contratos. "Eu tô em choque. 2%?", postou.
A blogueira Nath Finanças disse que torce para que Larissa mude de ideia em relação a deixar o patrimônio para os pais e que a colega deveria "cobrar todo dinheiro dela".
Namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach elogiou a amada em um grande texto liberado em sua rede social após a exibição da reportagem na Globo. "Quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas", escreveu.
E continuou: "Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo o que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo."
O youtuber Felipe Neto opinou que acha "muito estranho o patrimônio inteiro da Larissa ser de 'apenas' 18 milhões".
Ex-namorado da atriz, o ator Thomaz Costa afirmou que entende a situação e que já passou por algo semelhante, mas que não concorda com brigas públicas.
"Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles errem, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram isso tentando acertar", disse.

Veja Também

Larissa Manoela: De 'Carrossel' no SBT a protagonista na Globo; relembre a carreira da atriz

Pais de Larissa Manoela dizem que casa em Orlando foi vendida em comum acordo com a filha

Larissa Manoela abre mão de R$ 18 mi para encerrar relação com os pais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigdalite de repetição: veja as formas de tratamento da condição
Imagem de destaque
Aliado de Arnaldinho sai do PSDB e se filia ao partido de Casagrande
Imagem de destaque
Polícia Civil recupera baterias de lítio furtadas e prende homem em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados