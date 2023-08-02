Pais de Larissa Manoela dizem que casa em Orlando foi vendida em comum acordo com a filha

Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos: polêmica em torno de venda de uma casa nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@gilberto

O rompimento de Larissa Manoela com os pais, Silvana e Gilberto, ganha mais uma versão. Uma carta escrita pelo casal diz que a mansão da atriz em Orlando foi vendida em 2021 e em comum acordo com a filha. O jornalista Leo Dias havia noticiado que a casa teria sido negociada pelo casal sem a atriz saber.

"Viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021, ou seja, não foi agora, e em comum acordo com ela", dizia a carta, lida no programa Fofocalizando (SBT) nesta quarta-feira (2).

A carta ainda explica que o dinheiro da venda teria sido usado na compra de uma casa e um terreno em condomínio no Rio de Janeiro: "os recursos foram devidamente recebidos e investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios, em uma casa e um terreno para Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca".

O casal também lamentou o rompimento com a filha: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação".

Noiva do também ator André Luiz Frambach, Larissa já havia confirmado que tem "uma nova família", mas prefere não se pronunciar sobre os rumores da briga familiar.