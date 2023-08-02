Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Pais de Larissa Manoela dizem que casa em Orlando foi vendida em comum acordo com a filha
Polêmica

Pais de Larissa Manoela dizem que casa em Orlando foi vendida em comum acordo com a filha

Atriz, que teria rompido relações com a família, teria tido propriedade vendida sem seu conhecimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 17:33

Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos
Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos: polêmica em torno de venda de uma casa nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@gilberto
O rompimento de Larissa Manoela com os pais, Silvana e Gilberto, ganha mais uma versão. Uma carta escrita pelo casal diz que a mansão da atriz em Orlando foi vendida em 2021 e em comum acordo com a filha. O jornalista Leo Dias havia noticiado que a casa teria sido negociada pelo casal sem a atriz saber.
"Viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021, ou seja, não foi agora, e em comum acordo com ela", dizia a carta, lida no programa Fofocalizando (SBT) nesta quarta-feira (2).
A carta ainda explica que o dinheiro da venda teria sido usado na compra de uma casa e um terreno em condomínio no Rio de Janeiro: "os recursos foram devidamente recebidos e investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios, em uma casa e um terreno para Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca".
O casal também lamentou o rompimento com a filha: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação".
Noiva do também ator André Luiz Frambach, Larissa já havia confirmado que tem "uma nova família", mas prefere não se pronunciar sobre os rumores da briga familiar.
Já sobre o gerenciamento de sua carreira, Larissa confirmou em um podcast que, agora, faz o próprio agenciamento: "Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo". "Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que não era capaz. Agora ela está vendo que é capaz disso e muito mais", disse André Luiz.

Veja Também

"Seguindo minha vida": Larissa Manoela fala sobre a relação com a mãe

Larissa Manoela faz novo desabafo após rompimento com a mãe: 'Se todos soubessem 1%'

Larissa Manoela passa o Dia Das Mães em viagem com o noivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos larissa manoela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados