"Seguindo minha vida": Larissa Manoela fala sobre a relação com a mãe

Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@gilberto

A atriz Larissa Manoela falou sobre como anda a situação com a sua mãe, em entrevista ao Fofocalizando (SBT), nesta quinta-feira (6). Nos últimos meses, o relacionamento das duas foi assunto nas redes sociais, após a própria Larissa assumir a gestão de sua carreira.

"Eu acredito que o meu foco está no que está por vir. Tenho uma nova família, mas falar sobre essa situação é um tanto delicado. Estou seguindo minha vida e trabalhando bastante", afirmou ela, sobre a mãe Silvana.

Além disso, a protagonista da última novela das 18h da Globo, "Além da Ilusão", comentou sobre o noivado com André Luiz Frambach. "Ainda não temos uma data [do casamento]. Nossas agendas são bastante agitadas."