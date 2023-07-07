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Nova família

"Seguindo minha vida": Larissa Manoela fala sobre a relação com a mãe

Em entrevista, atriz também faz mistério sobre a data do casamento com André Luiz Frambach
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:29

Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos
Larissa Manoela em registro ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@gilberto
A atriz Larissa Manoela falou sobre como anda a situação com a sua mãe, em entrevista ao Fofocalizando (SBT), nesta quinta-feira (6). Nos últimos meses, o relacionamento das duas foi assunto nas redes sociais, após a própria Larissa assumir a gestão de sua carreira.
"Eu acredito que o meu foco está no que está por vir. Tenho uma nova família, mas falar sobre essa situação é um tanto delicado. Estou seguindo minha vida e trabalhando bastante", afirmou ela, sobre a mãe Silvana.
Além disso, a protagonista da última novela das 18h da Globo, "Além da Ilusão", comentou sobre o noivado com André Luiz Frambach. "Ainda não temos uma data [do casamento]. Nossas agendas são bastante agitadas."
No final de junho, Larissa não teve seu contrato renovado pela Globo, mas não mostrou apreensão com o momento que vive: "Os ciclos sempre preenchem nosso coração. Eu carrego os ensinamentos de um ciclo para o próximo".

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