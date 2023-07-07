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Polêmica

Filho de Elis posta entrevista em que a mãe fala que pediria "muita grana" para fazer comercial

Declaração de Elis ocorreu em 1976, justamente na época em que ela gravou a canção ‘Como Nossos Pais’, usada recentemente em uma campanha publicitária; ouça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:18

A cantora Elis Regina
A cantora Elis Regina Crédito: Folhapress/Folhapress
O produtor João Marcello Bôscoli, filho mais velho da cantora Elis Regina (1945-1982), republicou em seu Instagram nesta quinta-feira, 6 de julho, um trecho de uma entrevista em que Elis responde se aceitaria fazer comercial para alguma marca. A postagem de Bôscoli ocorre dias depois da Volkswagem lançar uma campanha publicitária em que Elis e a filha Maria Rita aparecem cantando juntas a canção Como Nossos Pais, de Belchior.
O vídeo da antiga entrevista foi postado originalmente pelos perfis @arquivoelisregina e @trechoelisregina. Trata-se de uma entrevista que Elis concedeu à Rádio Bandeirantes, em 1976. Ao ser questionada pelo apresentador Hélio Ribeiro se ela toparia fazer um comercial e, mais, se aceitaria cantar em um comercial, o que ela pediria. "Quanto é que você vai pedir?", questiona o apresentador.
"Muita grana!", responde Elis. "Tem que pedir muita grana mesmo!", concorda o apresentador. Elis, então, repete: "muita grana".
O apresentador questiona sobre quanto seria o valor. Elis responde: "1 bi". A moeda em vigor na época era o Cruzeiro.
Na ocasião dessa entrevista, Elis apresentava o espetáculo Falso Brilhante, na qual ela cantava a música Como Nossos Pais, usada recentemente em uma campanha publicitária de automóvel. Na peça publicitária, Elis dirige uma Kombi antiga, enquanto Maria Rita dirige um veículo elétrico. A imagem de Elis foi criada por deep fake.
A campanha provocou reações contraditórias e abriu debates na mídia e nas redes sociais. Muitos gostaram de ver uma imagem de Elis recriada digitalmente em um dueto inédito com a filha. Outros acharam que a propaganda usou a música inadequada, já que a letra de Belchior fala sobre conflitos geracionais durante a ditadura militar. Por fim, muitos criticaram o uso da Elis em uma campanha publicitária após mais de 40 anos de sua morte.

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