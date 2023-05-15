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Larissa Manoela passa o Dia Das Mães em viagem com o noivo

Na semana passada, a atriz e empresária informou por meio das redes sociais que a mãe, Silvana Tanques, não gerencia mais sua carreira profissional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:01

Larissa Manoela passa o Dia Das Mães em viagem com o noivo
Larissa Manoela passa o Dia Das Mães em viagem com o noivo Crédito: Instagram/@larissamanoela
A atriz e empresária Larissa Manoela, 22 anos, passou o Dia Das Mães em viagem com o noivo, o também ator André Luiz Frambach, 26 anos.
Durante sua viagem à Curitiba neste fim de semana, a atriz e o noivo foram prestigiar o espetáculo de Marcelo Serrado, intitulado Um Pai de Outro Mundo. O encontro foi compartilhado nas redes sociais.
No domingo, 14, Frambach fez declarações apaixonadas pela noiva e ainda revelou sonhar com os filhos do casal. "Fico imaginando nossos filhos (humanos) fico imaginando nossa família, fico imaginando nosso futuro a nossa vida! Fico mais que imaginando fico sonhando... aliás, mais que sonhando, vivo realizando passo a passo cada dia pra termos isso tudo! Te amo, meu amor @larissamanoela."
O ator também aproveitou o dia e homenageou a mãe com uma mensagem nos stories. "Mãe, você me ensinou que isso aqui vale mais que qualquer coisa, o sentido de família. E o sentido de família jamais seria aprisionar, se aproveitar, sugar, tirar...pelo contrário, sempre foi apoiar, reforçar, educar e fazer evoluir", dizia um trecho.
Na semana passada, Larissa Manoela informou por meio das redes sociais que a mãe, Silvana Tanques, não gerencia mais sua carreira profissional.

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