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Radioterapia

Preta Gil fala de 'reviravolta' em tratamento e mudança para SP: 'Processo de cura'

Cantora também refletiu sobre maternidade de mulheres em tratamento oncológico durante Dia das Mães; ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 14:49

Preta Gil fala de 'reviravolta' em tratamento e mudança para SP: 'Processo de cura'
Preta Gil fala de 'reviravolta' em tratamento e mudança para SP: 'Processo de cura' Crédito: Instagram/@pretagil
A cantora Preta Gil usou o Instagram neste domingo, 14, para atualizar seu estado de saúde. A artista contou que, há duas semanas, se mudou para São Paulo para se dedicar ao tratamento oncológico. Ela foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro.
"Acho que vocês perceberam que minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta: eu vim para São Paulo", disse. No vídeo, publicado durante o Dia das Mães, a cantora refletiu sobre maternidade, especialmente a de mulheres em tratamento oncológico.
Preta contou que sua mãe, Sandra Gadelha, estava no Rio de Janeiro, enquanto o filho, Francisco Gil, fazia uma apresentação em Campos do Jordão. Ela, porém, afirmou que estava "cercada de amor" na data. "'Maternar' é muito além da gente parir, 'maternar' é um estado de espírito."
A cantora desejou um feliz Dia das Mães às mães que estão em tratamento contra o câncer. "É um dia em que a gente fica sensível. [...] Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso, muito difícil, mas que fortalece muito a gente", afirmou.
Preta disse que a data serve para que as mães "fortaleçam o amor". "Sou muito grata a todo mundo que forma essa rede de apoio imensa que eu tenho. Então, força para nós, que esse Dia das Mães seja um dia de acalanto, de conforto e de carinho. [...] Vamos continuar lutando, porque mãe é isso: a gente luta e a gente vence", finalizou.

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