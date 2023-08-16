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Relembre o julgamento

'Johnny Depp x Amber Heard': o que esperar do documentário da Netflix

Plataforma promete aprofundamento no que chama de ‘primeiro julgamento por TikTok’ da história; documentário estreia nesta quarta-feira, 16
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:35

Amber Heard e Johnny Depp viveram juntos por quase dois anos no imóvel
Amber Heard e Johnny Depp viveram juntos por quase dois anos no imóvel Crédito: AFP
Johnny Depp x Amber Heard, um dos principais lançamentos do mês de agosto na Netflix, é um documentário que recupera momentos-chave do julgamento envolvendo ex-casal de atores que mobilizou a imprensa norte-americana e mundial em 2022. A estreia acontece nesta quarta-feira, 16.
O que esperar do documentário?
O foco, porém, não se dará somente sobre as acusações, defesas, provas e testemunhas, mas principalmente pela reação do público, com base em postagens em redes sociais, por exemplo com vídeos destacando momentos descontextualizados ou em formato react, que ajudaram a formar torcidas no caso judicial.
Segundo a sinopse, "Depp v Heard examina o famoso caso de difamação que chamou atenção do mundo como o primeiro 'julgamento por TikTok', e questões sobre a natureza da verdade e o papel que ela tem na nossa sociedade moderna".
Relembre o básico do caso antes de assistir
O ator Johnny Depp saiu vitorioso em seu midiático processo contra a ex-mulher Amber Heard em julho de 2022, apesar de os jurados acharem que os dois astros de Hollywood foram culpados por difamação. De acordo com o veredicto, Amber Heard difamou seu ex-marido em um artigo publicado pelo The Washington Post em 2018, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".
Mas o júri também deu razão ao processo apresentado pela atriz por US$ 100 milhões, no qual ela afirmava ter sido difamada por declarações do advogado de Depp, Adam Waldman, que disse ao Daily Mail que as alegações de abuso eram uma "montagem".
O júri considerou neste caso que Depp difamou sua ex-mulher através do advogado e que o ator deve indenizá-la em US$ 2 milhões. Já Amber Heard foi condenada a pagar 15 milhões de dólares para o ex-marido, que o juiz reduziu para US$ 10,3 milhões para cumprir os limites estaduais de danos punitivos.
Depois de saber da decisão, a atriz disse que estava decepcionada "para além das palavras" e considerou o julgamento "um revés" para as mulheres.
"Hoje sinto uma decepção para além das palavras. Estou inconsolável porque a montanha de evidências não foi suficiente para fazer frente ao poder e à influência desproporcional do meu ex-marido", disse Heard em um comunicado.
Por sua vez, o ator, que não esteve presente no tribunal para a leitura da decisão, declarou no Instagram que "depois de seis anos, o júri me devolveu a vida. Estou realmente comovido".

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