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Cinema

'Vocês vão tomar um susto', diz Porchat sobre atuação de Sandy no filme 'Evidências do Amor'

Humorista comentou detalhes sobre participação da cantora: ‘Brigava, falou palavrão, beijou... Arrebentou’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 11:36

Fábio Porchat e Sandy estrelam filme 'Evidências do Amor'
Fábio Porchat e Sandy estrelam filme 'Evidências do Amor' Crédito: Reprodução/Instagram/@fabioporchat/@sandyoficial
Fábio Porchat comentou em sua redes sociais nesta terça-feira, 15, como foi a atuação de Sandy no longa que filmaram juntos. A comédia romântica Evidências do Amor traz o humorista e a cantora como os protagonistas da história. Ambos interpretam um casal apaixonado que termina o relacionamento sem um motivo aparente.
Porchat afirmou que foi o responsável por convidar Sandy para o papel, e revelou que, a princípio, ficou preocupado com o resultado. "Quando estava tudo acertado a gente falou 'meu Deus, mas a Sandy é cantora'. Tudo bem que ela já atuou, mas ela é cantora. E o casal tinha que dar certo, tinha que ser um casal fofo", revelou.
Logo em seguida pontuou o quanto Sandy se entregou para a personagem e comentou que "foi melhor do que a gente imaginou".
Após o término, o personagem de Fábio Porchat vai atrás da amada para tentar retomar a relação. O filme também contou com a participação especial de Chitãozinho & Xororó. "A Sandy arrebentou. Porque ela é muito caixas, é muito estudiosa, ela ouve o diretor... Vocês vão ver, vocês vão tomar um susto", enfatizou o apresentador.
"Não que a gente não esperasse que ela fosse bem. Mas ela foi muito melhor do que a gente imaginou. Fez as cenas todas de drama, repetia, brigava, falou palavrão, beijou... Fofinha quando tinha que ser, escrotinha quando tinha que ser... Arrebentou", destacou. O filme está previsto para estrear nos cinemas em 2024.

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