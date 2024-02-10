Marcelo Adnet é flagrado aos beijos com outra mulher no carnaval

Marcelo Adnet é flagrado beijando outra no carnaval e esposa se pronuncia Crédito: Reprodução/Instagram

Casado há seis anos com Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet foi flagrado beijando outra mulher em plena luz do dia, após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas com exclusividade pelo colunista Leo Dias.

O colunista ainda contou que Adnet pediu o número de telefone da moça e deixou a festa acompanhado dela e de outra mulher.

No início da tarde deste sábado (10), Patrícia Cardoso fez postagens nas redes sociais. "Tô ótima galera, SQN (sic). Bora crescer essa rede de apoio", escreveu nos stories.