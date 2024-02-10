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Marcelo Adnet é flagrado aos beijos com outra mulher no carnaval

Esposa do humorista se manifestou nas redes sociais. As imagens do beijo, em plena luz do dia, viralizaram na manhã deste sábado (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 14:57

Marcelo Adnet é flagrado beijando outra no carnaval e esposa se pronuncia
Marcelo Adnet é flagrado beijando outra no carnaval e esposa se pronuncia Crédito: Reprodução/Instagram
Casado há seis anos com Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet foi flagrado beijando outra mulher em plena luz do dia, após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas com exclusividade pelo colunista Leo Dias.
O colunista ainda contou que Adnet pediu o número de telefone da moça e deixou a festa acompanhado dela e de outra mulher. 
No início da tarde deste sábado (10), Patrícia Cardoso fez postagens nas redes sociais. "Tô ótima galera, SQN (sic). Bora crescer essa rede de apoio", escreveu nos stories.
Marcelo e Patrícia são casados desde 2017 e são pais da pequena Alice. Em 2020, o humorista já havia revelado ter tido um relacionamento extraconjugal.

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