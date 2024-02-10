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Programação

BBB vai começar mais cedo na Globo durante o carnaval; saiba os novos horários

O programa comandado por Tadeu Schmidt será adiantado para encaixar a transmissão dos desfiles das escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 12:04

Tadeu Schmidt confirmou horário que o Big Fone irá tocar neste domingo.
O programa comandado por Tadeu Schmidt terá novo horário no carnaval Crédito: Globo/Divulgação
A edição televisionada do BBB 24 vai começar mais cedo na Globo durante os dias de Carnaval. A partir desta sexta-feira (9), o programa comandado por Tadeu Schmidt será adiantado para encaixar a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Os horários variam bastante. Nesta sexta, por exemplo, o programa começa no horário habitual, às 22h25. No sábado (10), porém, ele já estará acontecendo no canal à partir das 21h50.
No domingo (11), o BBB inicia os trabalhos por volta das 21h05. O horário será mais ou menos o mesmo na segunda (12), com início programado para 21h10 na Globo.
Por fim, o reality começa na terça (13) às 22h25, de volta à programação normal.

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