Adnet e Globo não renovam contrato e humorista deixa emissora após 10 anos

Marcelo Adnet trabalhou na Globo por 10 anos Crédito: Reprodução/Globoplay

Marcelo Adnet encerrará seu vínculo com a TV Globo no fim deste ano, afirma o jornal O Globo. O humorista estava na emissora há dez anos, mas a decisão foi tomada em comum acordo.

A assessoria do humorista afirmou que se trata de uma movimentação "natural", tendo em vista as novas possibilidades dos streamings. Com o fim do acordo entre Adnet e a Globo, também serão encerrados possíveis trabalhos do humorista com os canais Globosat e o Globoplay.