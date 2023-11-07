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Televisão

Adnet e Globo não renovam contrato e humorista deixa emissora após 10 anos

Decisão teria sido tomada em comum acordo; segundo assessoria do ator, a movimentação é ‘natural’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 11:38

Marcelo Adnet revelou no Altas Horas que vai compor o samba da Boa Vista
Marcelo Adnet trabalhou na Globo por 10 anos Crédito: Reprodução/Globoplay
Marcelo Adnet encerrará seu vínculo com a TV Globo no fim deste ano, afirma o jornal O Globo. O humorista estava na emissora há dez anos, mas a decisão foi tomada em comum acordo.
A assessoria do humorista afirmou que se trata de uma movimentação "natural", tendo em vista as novas possibilidades dos streamings. Com o fim do acordo entre Adnet e a Globo, também serão encerrados possíveis trabalhos do humorista com os canais Globosat e o Globoplay.
Entre os últimos trabalhos do ator com a emissora, estava a série A Divisão, no Globoplay. Nela, ele interpretou seu primeiro grande papel dramático: viveu Armando, um poderoso executivo de gravadora que é vítima de um sequestro.

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