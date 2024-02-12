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Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio, mas negam romance

Mesmo com aplausos e gritos dos fãs, ambos garantiram que são apenas amigos. "São 10 anos de amizade", disse ele no microfone
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 10:41

O ator Caio Castro marcou presença no trio elétrico da cantora Alinne Rosa, em Salvador (BA). Em determinado momento do show, ele subiu no palco e deu um beijão de cinema na artista.
Mesmo com aplausos e gritos dos fãs, ambos garantiram que são apenas amigos. "São 10 anos de amizade", disse ele no microfone. "É beijo de amigo", reforçou ela.
Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio
Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio Crédito: Reprodução/X
Em janeiro, chegou ao fim o romance de Castro com Daiane de Paula. Na ocasião, ela confirmou o rompimento por meio de um stories. "Meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou", destacou, dando a entender que não houve traição.

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