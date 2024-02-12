Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio, mas negam romance

O ator Caio Castro marcou presença no trio elétrico da cantora Alinne Rosa, em Salvador (BA). Em determinado momento do show, ele subiu no palco e deu um beijão de cinema na artista.

Mesmo com aplausos e gritos dos fãs, ambos garantiram que são apenas amigos. "São 10 anos de amizade", disse ele no microfone. "É beijo de amigo", reforçou ela.

Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio Crédito: Reprodução/X