Revelação sofre assalto após bloco em Salvador e um integrante é esfaqueado

Grupo Revelação sofreu assalto após bloco em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram/@gruporevelacao

Depois de uma apresentação no Carnaval de Salvador, o Grupo Revelação foi vítima de um assalto na madrugada deste domingo (11). Os integrantes Rogerinho e Mauro Júnior foram abordados por criminosos e tiveram todos os seus pertences roubados. As informações são da assessoria do grupo de pagode.

Durante a ação, que ocorreu por volta das 5h, Rogerinho foi esfaqueado. Ele foi levado a um hospital, onde levou seis pontos em uma das mãos, além de cuidar de cortes superficiais nas costas. Segundo a equipe, ele "passa bem apesar do susto e já está se recuperando em casa".

A agenda do grupo segue normalmente apesar do ocorrido, diz a assessoria. Neste domingo, o grupo se apresenta em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.