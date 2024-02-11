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Carnaval

Ator de 'Vai na Fé' sofre acidente de trânsito e é internado em Salvador

Caldeira foi passar o carnaval em Salvador. Em seus stories do Instagram, ele havia feito registros da estadia na capital da Bahia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 17:48

Ator de 'Vai na Fé', Orlando Caldeira sofre acidente de trânsito
Ator de 'Vai na Fé', Orlando Caldeira sofre acidente de trânsito Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O ator Orlando Caldeira sofreu um acidente de trânsito e está internado em Salvador, na Bahia. As informações são da Secretaria da Saúde da Bahia. Caldeira interpretou o personagem Anthony Verão em "Vai na Fé", da TV Globo.
Ele deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) na madrugada deste domingo (11), de acordo com a secretaria. "O paciente foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários. Os boletins médicos são comunicados exclusivamente aos familiares pela equipe do Serviço Social do HGE", afirma a nota.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Caldeira. O F5 tentou entrar em contato com a equipe que gerencia a carreira do ator, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
Caldeira foi a Salvador para celebrar o carnaval na cidade. Em seus stories do Instagram, neste sábado (10), ele havia feito registros da estadia na capital da Bahia.

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