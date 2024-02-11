Ator de 'Vai na Fé' sofre acidente de trânsito e é internado em Salvador

O ator Orlando Caldeira sofreu um acidente de trânsito e está internado em Salvador, na Bahia. As informações são da Secretaria da Saúde da Bahia. Caldeira interpretou o personagem Anthony Verão em "Vai na Fé", da TV Globo.
Ele deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) na madrugada deste domingo (11), de acordo com a secretaria. "O paciente foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários. Os boletins médicos são comunicados exclusivamente aos familiares pela equipe do Serviço Social do HGE", afirma a nota.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Caldeira. O F5 tentou entrar em contato com a equipe que gerencia a carreira do ator, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
Caldeira foi a Salvador para celebrar o carnaval na cidade. Em seus stories do Instagram, neste sábado (10), ele havia feito registros da estadia na capital da Bahia.