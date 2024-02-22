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Edição do 'BBB 24' expõe furto de ovos de Davi

Lucas Henrique foi flagrado utilizando uma cadeira para pegar a proteína de Davi, que estava escondida, para preparar um lanche noturno
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 17:00

Edição do 'BBB 24' expõe furto de ovos de Davi
Lucas Henrique pegou os ovos de Davi no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
Na edição do Big Brother Brasil desta quarta-feira, 21, a polêmica sobre o sumiço dos ovos de Davi voltou a ser assunto dentro e fora da casa. Isso porque Lucas Henrique foi flagrado utilizando uma cadeira para pegar a proteína de Davi, que estava escondida, para preparar um lanche noturno. Assista abaixo.
Não é a primeira vez que a proteína de Davi some, visto que três de seus ovos foram comidos por outro participante anteriormente. A edição não mostrou o autor do primeiro "furto". A equipe de Davi lamentou o ocorrido em postagem nas redes sociais: "é realmente difícil de compreender".
Durante a madrugada desta quinta-feira, 22, enquanto conversava com Yasmin, Wanessa, Bin Laden e Rodriguinho, Lucas sugeriu que pegassem os ovos de Davi. Yasmin respondeu que não o faria, visto que "já tiraram três". Rodriguinho comenta: "Mas tem 15, vai sobrar".
A modelo ficou indignada com a quantidade, que foi explicada por Rodriguinho: "A Wanessa deu tudo para ele".
Buda, então, vasculhou os mantimentos de Davi, e pegou um dos ovos, "tem ovo à beça. Vou fazer inveja na Yasmin", disse. Enquanto preparava um pão com ovo na cozinha, Lucas foi questionado por Yasmin e Wanessa se era o "autor do crime", entre risadas. Ele não negou nem confirmou a acusação.
A equipe de Davi escreveu sobre o assunto e lamentou a injustiça com o brother. "Entristece saber que embora Davi não coma carne uma das poucas fontes de proteínas está sendo retirada dele. E saber que alguns dos participantes levam isso de forma descontraída, mesmo que Davi já tenha perdido 3 ovos anteriormente, é realmente difícil de compreender".
Internautas se compadeceram com a situação de Davi: "lamentável", disse um. Outro finalizou com: "fiquei chocada com essa cena! Decepção total!".

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