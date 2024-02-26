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Órgão prejudicado

Faustão é internado e pode passar por novo transplante

Ele teve complicações nos rins por conta de seu quadro de insuficiência cardíaca e pode precisar de um novo transplante.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 19:48

Faustão, Fausto Silva
Fausto Silva foi internado em São Paulo Crédito: Renato Pizzutto/Band - 07/03/23
O apresentador Faustão, de 73 anos, foi internado num hospital em São Paulo. Ele teve complicações nos rins por conta de seu quadro de insuficiência cardíaca e pode precisar de um novo transplante. 
Conforme a Alpha FM, ele deverá receber um novo rim. Desde setembro, o profissional passava por diálise, cerca de três vezes por semana, para retirar líquido do corpo. Com o órgão prejudicado devido aos problemas de insuficiência cardíaca, o apresentador deverá entrar para a fila de transplantes mais uma vez.
Antes de receber alta, Faustão teve que ficar cerca de um mês internado para controlar rejeição a novo coração. Este é o tempo médio de recuperação pós-operatória, que inclui medicamentos e exames para controlar uma possível rejeição ao novo órgão.
"Esse coração que ele recebeu é um corpo estranho, e por isso o corpo vai rejeitar. Então ele vai ter que tomar uma série de medicamentos imunossupressores, que atuam no sistema imunológico e abaixam a resistência do indivíduo", afirmou o médico cardiologista João Vicente, que trabalha no hospital Sírio Libanês.
O uso dessa medicação, contudo, eleva o risco de infecções, uma vez que diminui a imunidade do paciente. Por isso, a fase inicial pós-transplante é a mais preocupante, em especial as primeiras 48 horas. Mesmo depois da alta, o tratamento com imunossupressores acompanha o paciente transplantado pelo resto da vida, embora a dosagem possa cair com o passar do tempo. Além disso, algumas precauções devem ser adotadas, sobretudo no primeiro ano, como evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes.

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