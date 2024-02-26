Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • TV Brasil entra em onda de novelas turcas e compra fenômeno por R$ 4,4 milhões
Novidade

TV Brasil entra em onda de novelas turcas e compra fenômeno por R$ 4,4 milhões

Um dos produtos mais vistos da HBO Max, "Um Milagre" estreia em março e marca a volta das produções da Turquia à TV aberta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 15:48

Novela turca
Novela turca "Um Milagre" será exibida em TV aberta a partir de março Crédito: Divulgação
Sucesso no streaming, onde é um dos produtos mais vistos da HBO Max, a novela turca "Um Milagre" vai estrear no mês de março e marcará a volta das produções da Turquia à TV aberta.
O folhetim vai ocupar o horário nobre da TV Brasil, canal público mantido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ligada ao Governo Federal, a partir do dia 4, às 20h30 (horário de Brasília).
A produção vai substituir "Maria Madalena", série mexicana que teve bons índices de audiência. Segundo dados do portal da transparência, obtidos pelo F5, a EBC pagou US$ 886,5 mil para a distribuidora MF Yapin Televizion, da Turquia, pelos direitos não exclusivos da produção.
Na conversão atual, a trama custou R$ 4,420 milhões aos cofres públicos. Só para efeito de comparação, a EBC pagou R$ 3,2 milhões, ainda durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022), para comprar os direitos da novela "Os Dez Mandamentos" (2015), da Record.[
"Mucize Doktor", como é chamada originalmente, é uma adaptação da Turquia para a telenovela sul-coreana "Good Doctor", que também serviu de base para a série norte-americana "The Good Doctor", exibida pela Globo desde 2017 em sua programação.
"Um Milagre" tem 85 capítulos originais, e conta a história de Ali Vefa (Taner Ölmez), um jovem com autismo, e que foi entregue para adoção pelo seu pai, tendo de crescer em orfanatos.
Anos mais tarde, o jovem consegue se formar em medicina, e passa a trabalhar num hospital privado como assistente de cirurgião. No local, ele enfrentará muitos desafios de seu presente e de seus traumas do passado.
Além da HBO Max, onde é um de seus produtos mais vistos atualmente, "Um Milagre" também é exibida na TV paga pelo canal TNT Novelas.
Uma novela turca não é mostrada em TV aberta desde 2019, quando a Band encerrou o seu ciclo de tramas da Turquia com "Minha Vida". No Brasil, a TV do Morumbi popularizou as produções do país europeu ao mostrar folhetins como "Mil e Uma Noites" (2015) e "Fatmagul" (2016).

Veja Também

"Não tenho receio de comparações", diz Cissa Guimarães sobre o Sem Censura

MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros

Novo quadro de Marcos Mion na Globo volta com karaokê na televisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

hbo max Streaming Televisão turquia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados