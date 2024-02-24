"Não tenho receio de comparações", diz Cissa Guimarães sobre o Sem Censura

Cissa Guimarães vai comandar o novo Sem Censura, na TV Brasil Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação

Vale lembrar que a TV Brasil é uma rede de televisão pública pertencente à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), conglomerado de mídia do governo federal. "Importante salientar que quem vem no programa é que se sente sem censura. Ninguém se sente engessado. Aqui é uma TV pública e pode falar o que quiser", diz.

Diretora de conteúdo e programação da EBC, Antonia Pellegrino também afirma que não haverá restrições quanto a temas, abordagens ou convidados de diferentes espectros políticos. "O Sem Censura recebeu esse nome na época da ditadura e seguiu com esse nome justamente por carregar debates que eram e são relevantes à sociedade", comenta. "E não tem como debater se houver limites."

"Não vamos vetar fulano ou beltrano, não trabalhamos assim, vamos ouvir todo tipo de gente", continua. "A EBC tem a missão de fomentar o senso crítico do cidadão. E o tom da Cissa permite a abordagem de assuntos sérios, mas com risada, deboche, brincadeiras."

O convite para que Cissa encabeçasse o programa surgiu após mais de 45 anos na Globo, de onde se desligou em 2021. Em entrevista, a atriz e apresentadora ainda fala sobre essa transição, sobre o que leva das antigas apresentadoras, das comparações que poderão surgir e da espontaneidade, uma marca registrada que ela pretende inserir nos debates.

Além da âncora, Dadá Coelho, Rodrigo França e Murilo Ribeiro, o Muka, entre outros nomes, se revezarão como debatedores fixos. O programa iniciará sua nova encarnação nesta segunda-feira (26), às 16h, ao vivo.