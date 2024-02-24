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Rotina de trabalho

Giovanna Ewbank chora em desabafo sobre 'medo, angústia e culpa'

Ela e Fernanda Paes Leme passaram por rotinas intensas de gravações para um programa na GNT
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 08:48

A atriz Giovanna Ewbank
Giovanna Ewbank fez desabafo sobre a rotina de trabalho Crédito: Reprodução/Instagram/@gioewbank
Giovanna Ewbank desabafou sobre a falta que sente dos filhos em meio a uma rotina atarefada de trabalho. Nesta sexta-feira, 23, ela relatou sofrer de medo, angústia e culpa. Ela e Fernanda Paes Leme passaram por rotinas intensas de gravações para um programa na GNT. Nas redes sociais, ela lamentou estar distante de Titi, de 10 anos, Bless, de nove, e Zyan, de três.
"A verdade é que o dia a dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, culpa. Por um lado, estou muito feliz com as realizações profissionais. Por outro, triste e culpada por não dar conta de tudo o que remete aos meus filhos", disse.
"Isso não é uma reclamação, eu sabia que seria assim [...] Mas esses últimos 10 dias têm sido muito difíceis. Venho para o trabalho chorando, deixando parte de mim em casa, sabendo que meus filhos sentem minha falta no dia a dia. Perdi o final das férias dos mais velhos, a primeira semana de aula do mais novo, a estreia de Zyan em um colégio e todo o sentimento desconhecido da escola nova, a entrada na escolinha de futebol. Mas sempre tentando acertar, e me desdobrar em mil para me fazer presente de alguma forma", descreveu.
"Tenho que pedir a uma equipe inteira alguns minutos para respirar e não entrar no set chorando. Essa é a parte que ninguém vê, mas que também existe", afirmou. "Hoje é o nosso último dia de gravação de um trabalho intenso! Todos os dias, 10 a 12 horas, sentimentos à flor da pele", refletiu.

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