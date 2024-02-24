Pedro Scooby briga com seguidores após Luana Piovani falar que filho morará com ele

Pedro Scooby bateu boca com seguidores Crédito: Instagram/@pedroscooby

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela sobre a separação do primogênito.

Luana foi casada com o surfista Pedro Scooby entre 2013 e 2016. Juntos, além de Dom, eles têm os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. O ex-casal enfrentou briga na Justiça por pensão dos filhos.

Em um corte que viralizou numa página nas redes sociais, uma seguidora disse que "ficar com o pai liberal no final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia". Irritado, Scooby respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber".