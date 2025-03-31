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Lollapalooza

Lollapalooza 2025: último dia teve pop irresistível de Justin Timberlake e clima indie

Festival chegou ao fim neste domingo, 30, com shows de nomes como Foster The People e sem chuva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:20

Justin Timberlake se apresenta no 3º dia do Lollapalooza
Justin Timberlake se apresenta no 3º dia do Lollapalooza Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Quem foi ao Lollapalooza Brasil neste domingo, 30, pôde aproveitar o dia sem grandes desafios. Se a sexta, 28, foi marcada por chuva e ameaças de raios, o último dia do evento não viu uma gota cair no gramado do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.
O tempo permaneceu ameno - e até esfriou pela noite. O público não sofreu tanto com a lama tradicional - quando chove - do festival, que se concentrou em pequenos pontos de resquícios dos demais dias.
No ano mais pop do Lollapalooza, pode-se dizer que o domingo foi o dia mais indie. O line-up foi dedicado a atrações mais alternativas, como a banda alemã Parcels e o duo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.
A banda norte-americana Foster The People levou o Lolla "raiz" para o Palco Budweiser antes da atração principal do dia, Justin Timberlake. Escolheram fazer um show confortável e enfrentaram um público morno que esperava o astro.
Timberlake fez uma entrada triunfal em um show que não foi transmitido no Multishow. A sequência inicial de Mirrors e Cry Me a River deu a prévia do roteiro perfeito e o fez ficar entre os melhores espetáculos da edição.

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