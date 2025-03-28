Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lollapalooza paralisa shows por conta da chuva e possibilidade de raios
Tempo

Lollapalooza paralisa shows por conta da chuva e possibilidade de raios

Produção do evento ainda não confirmou se as apresentações atrasarão ou se serão canceladas com as medidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2025 às 16:58

Aviso metereológico no telão do palco Budweiser no primeiro dia do festival Lollapalooza, realizado no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo
Aviso metereológico no telão do palco Budweiser no primeiro dia do festival Lollapalooza, realizado no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Os shows do primeiro dia do Lollapalooza foram paralisados na tarde desta sexta-feira (28) devido às chuvas e possibilidade de raios. A edição brasileira do festival acontece até domingo (30) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Quem estava no festival viu nos telões dos palcos, por volta das 15h39, um aviso meteorológico, pedindo para que o público se afastasse das estruturas metálicas dos palcos. Jovem Dionísio MC Kako estavam se apresentando nos palcos Budweiser e Mike's Ice, respectivamente, no momento da paralisação.
Em comunicado, a organização do Lollapalooza afirma que a paralisação deve durar em torno de meia hora a 40 minutos. A produção não confirma se os shows atrasarão ou serão cancelados com as medidas.
"O Lollapalooza é o primeiro festival do Brasil a elaborar um plano de evacuação e retorno do público para o caso de tempestades chuvas, raios ou ventos fortes", diz o festival em nota. "A segurança e o bem-estar do público são nossa prioridade absoluta. Devido à probabilidade de raios, a organização do festival realizou uma pausa nos shows neste momento, que deve durar em torno de 30 a 40 minutos, e orienta o público a ir para as áreas de asfalto e manter-se longe de estruturas metálicas."
"Para garantir a segurança de todos, o Lollapalooza implementa uma série de medidas preventivas e procedimentos de emergência, com o auxílio dos profissionais e dos bombeiros. Pedimos que todos sigam as orientações, avisos sonoros e visuais; além da orientação da equipe de segurança. Tão logo seja possível, os shows serão retomados", acrescenta o comunicado.

Veja Também

Saiba onde assistir aos shows do festival Lollapalooza, que será transmitido ao vivo

Lollapalooza 2025: o que pode e o que não pode levar para o festival?

Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Lollapalooza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados